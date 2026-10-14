Hà Nội có 12 học sinh lớp 11 trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi lớp 12

Theo đó, kỳ thi năm nay ở Hà Nội có gần 5.600 thí sinh tham gia ở 13 môn, được chia thành 2 bảng A và B. Tổng cộng có hơn 3.300 thí sinh đạt giải, gồm: 166 giải nhất, 526 giải nhì, 969 giải ba và 1.670 giải khuyến khích.

Thí sinh dự thi chọn học sinh giỏi TP. Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh: Thảo Phạm/Hà Nội mới

Số lượng thủ khoa năm nay tăng 3 em so với năm trước. Trong tổng số 37 thủ khoa, có 25 học sinh lớp 12 và 12 học sinh lớp 11; không có học sinh lớp 10 đạt thành tích này.

Ở bảng A, dành cho học sinh các trường THPT không chuyên, có 15 thí sinh giành ngôi thủ khoa. Nổi bật, 2 học sinh của Trường THPT Quốc Oai và Trường THPT Hoài Đức A cùng đạt điểm tuyệt đối 20/20 ở môn Toán.

Môn Tin học cũng ghi nhận 1 thủ khoa đạt 20 điểm, đến từ Trường THPT Hữu Nghị T78. Các vị trí thủ khoa ở những môn còn lại thuộc về học sinh của nhiều trường trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, bảng B dành cho thí sinh dự thi theo chương trình chuyên ghi nhận sự áp đảo của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 11 thủ khoa, ở các môn: Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý. Đáng chú ý, thủ khoa môn Tin học của trường đạt điểm tuyệt đối 40/40.

Trường THPT chuyên Chu Văn An có 5 học sinh đạt thủ khoa, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 em và Trường THPT chuyên Sơn Tây có 1 em. Ngoài ra, 2 trường không chuyên cũng có học sinh đứng đầu ở bảng B là Trường THCS và THPT Newton với môn Toán và Trường THPT Phan Đình Phùng với môn Lịch sử.

Kỳ thi học sinh giỏi THPT Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-9. Đây là năm thứ hai thành phố tổ chức kỳ thi theo 2 bảng, xét giải độc lập nhằm khuyến khích học sinh ở các trường không chuyên tham gia và bảo đảm sự công bằng trong đánh giá kết quả.

Kết quả bảng B còn là căn cứ để lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào cuối năm. Trong số các thí sinh đạt thủ khoa năm nay, có 8 em giành suất vào đội tuyển dự thi quốc gia.