Giảm trừ thuế TNCN cho chi phí giáo dục: Phụ huynh lấy hóa đơn, chứng từ ở đâu?

Theo Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ các khoản chi cho giáo dục, đào tạo của bản thân và người phụ thuộc trước khi tính thuế.

Các khoản chi được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm, gồm học phí giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp, đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo và chi phí đào tạo các kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước.

Để được giảm trừ, các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; hóa đơn, chứng từ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc. Các khoản chi này cũng không được đồng thời thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác mà không phải do người lao động trực tiếp chi trả.

Chị Nguyễn Thúy Lan, có hai con đang học tại một trường THCS trên địa bàn phường Bồ Đề, Hà Nội, cho biết ngoài tiền ăn, mỗi tháng các con còn tham gia các lớp công dân số, ngoại ngữ thứ hai và tiếng Anh liên kết, với chi phí hơn 2 triệu đồng mỗi cháu.

Trước chính sách giảm trừ chi phí giáo dục, đào tạo, chị Lan băn khoăn liệu những khoản tiền này có đủ điều kiện để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không. Nếu được giảm trừ, phụ huynh cần lấy hóa đơn, chứng từ từ nhà trường hay đơn vị liên kết tổ chức giảng dạy, nhất là khi tiền học được thu qua ứng dụng của trường?

(Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, cho biết điều kiện đầu tiên là khoản chi phải thuộc học phí hoặc chi phí đào tạo kỹ năng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Bên cạnh đó, người nộp thuế phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh khoản chi.

Theo ông Được, đối với trường công lập, phụ huynh có thể sử dụng phiếu thu hoặc chứng từ thu học phí do nhà trường cung cấp, tùy hình thức thu. Đối với trường tư thục, thông thường cần có hóa đơn. Vì vậy, người nộp thuế cần căn cứ vào đơn vị thu tiền để xác định loại chứng từ phù hợp.

“Các trường thu tiền qua các app, phụ huynh có thể lưu giữ thông báo thu tiền, thông báo nộp tiền thành công để làm căn cứ sau này”, ông Nguyễn Văn Được cho biết.

Đối với các khoản học kỹ năng, năng khiếu như hát, múa, nhạc, võ, cờ vua được tổ chức thêm tại trường sau giờ học chính, ông Được cho rằng các khoản chi này có thể được xem xét nếu đáp ứng điều kiện về cơ sở giáo dục, đào tạo.

Với các khoản chi giáo dục, đào tạo kỹ năng tại trường học có liên kết với tổ chức bên ngoài, theo ông Nguyễn Văn Được, việc xuất hóa đơn cần căn cứ vào hợp đồng, thỏa thuận giữa các bên để xác định đơn vị có trách nhiệm lập hóa đơn cho học viên.

“Trên thực tế, khi trường học liên kết với các đơn vị như trung tâm tiếng Anh, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật…, thông thường các tổ chức giáo dục, đào tạo bên ngoài sẽ trực tiếp xuất hóa đơn cho học viên. Do đó, người nộp thuế cần căn cứ vào đơn vị thực tế cung cấp dịch vụ và thỏa thuận trong hợp đồng để xác định hóa đơn, chứng từ cần có khi thực hiện giảm trừ thuế TNCN”, ông Nguyễn Văn Được lưu ý.

Trước đó, Thuế Hà Nội đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, UBND các phường, xã cùng các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn về việc thực hiện chính sách thuế đối với các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN liên quan đến chi phí y tế, giáo dục.

Thuế Hà Nội đề nghị Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các phường, xã phối hợp chỉ đạo các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng quy định về lập, sử dụng hóa đơn.

Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động được yêu cầu phổ biến chính sách giảm trừ thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục, đào tạo của người nộp thuế và người phụ thuộc đến toàn bộ người lao động.