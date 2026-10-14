Chân dung 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - là thí sinh được bình chọn nhiều nhất vòng chung khảo, qua đó vào thẳng Top 25 thí sinh của chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô có kinh nghiệm thi sắc đẹp, từng giành giải Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Nguyễn Yến Trang tự tin trong hai phần thi dạ hội và áo tắm. Cô sinh năm 2006, cao 1,73 m, là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Từ nhỏ, Yến Trang đã mơ ước trở thành hoa hậu. Người đẹp có thế mạnh về trình diễn với thân hình cân đối, đặc biệt là đôi chân thẳng tắp.

Trần Xuân Khánh Linh ghi danh vào Top 25 thí sinh vòng chung kết sau các phần thi áo tắm, dạ hội. Cô sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, là sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Khánh Linh có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Cô đã nỗ lực hoàn thiện về tri thức, ngoại ngữ và các kỹ năng khác tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Phương Nghi sinh năm 2006, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Phương Nghi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 với thành tích Hoa khôi Đại học Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Cô còn có khả năng chơi đàn piano.

Cô gái Việt - Pháp Gouband Lisa ghi danh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sau những màn trình diễn tự tin ở đêm chung khảo. Người đẹp sinh năm 2007, đến từ TPHCM, là sinh viên chuyên ngành Cử nhân Khoa học Quản lý / Thương mại tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp).

Nguyễn Hồng Hạ Nghi sinh năm 2006, đến từ Đà Nẵng, có chiều cao ấn tượng 1,74 m. Cô là sinh viên năm hai ngành Ngôn ngữ Trung tại Đại học Nguyễn Tất Thành. Hạ Nghi có ước mơ trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ Việt - Trung.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên sinh năm 2006, đến từ Huế, là sinh viên chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn, khoa Du lịch tại Học viện Hàng không Việt Nam. Thảo Nguyên từng tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 và vào Top 10. Thảo Nguyên được nhận xét sáng sân khấu, có kỹ năng trình diễn duyên dáng.

Đại diện chủ nhà Hải Phòng - Phạm Vân Hà - được xướng tên vào Top 25 sau các màn trình diễn trong đêm Chung khảo. Vân Hà sinh năm 2008, là thí sinh nhỏ tuổi nhất tại vòng chung kết năm nay. Vân Hà đạt IELTS 7.5, chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2 cùng nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố các môn Tiếng Pháp, Hóa học và Sinh học. Cô hướng tới ngành Y khoa - Răng Hàm Mặt sau khi tốt nghiệp THPT. Người đẹp chia sẻ niềm tự hào khi được đại diện quê hương Hải Phòng ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đinh Hoàng Gia Linh sinh năm 2006, đến từ Thanh Hóa, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam. Gia Linh có chiều cao ấn tượng 1,74 m và gương mặt bầu bĩnh, ngọt ngào. Cô có sở thích chơi tennis, đọc sách, chơi piano, ca hát cũng như chơi các môn thể thao.

Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,68 m, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Diệu Anh hoàn thành đồng thời hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại, lần lượt tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi. Cô đạt IELTS 7.5 từ năm lớp 11, có chứng chỉ HSK 4 và từng là Á quân TEDx FTU Hanoi. Diệu Anh làm việc tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đặng Thị Ngọc Lan sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, cao 1,73 m, là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Người đẹp có năng khiếu viết thư pháp.

Phạm Lê Ái Linh sinh năm 2007, là sinh viên năm hai ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ái Linh cho biết cô khá rụt rè, ngại thể hiện bản thân. Trải qua vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Ái Linh có sự trưởng thành, tự tin sau khi trải qua nhiều lớp học đào tạo kỹ năng.

Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Cô từng đăng quang Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0.

Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Hà Phương sinh năm 2004, là sinh viên chuyên ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân. Hà Phương có thế mạnh về kỹ năng giao tiếp, ứng xử vì đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Nguyễn Thị Kim Châu sinh năm 2006, đến từ TPHCM. Cô là sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Văn Hiến. Kim Châu có nhiều năm theo đuổi môn Taekwondo, từng giành giải Nhất đồng đội cấp thành phố năm 2022 và giải Ba đối kháng cấp thành phố năm 2023. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế, ĐH Ngoại thương. Cô từng giành giải Người đẹp toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2022. Khánh Vi gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười ngọt ngào và khả năng ăn nói hoạt bát. Cô yêu thích công việc MC và thần tượng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Nguyễn Thái Anh Thư sinh năm 2006, đến từ Đồng Tháp, là đương kim Hoa khôi Đại học Đồng Tháp và là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Tiếng Anh. Dù gặp sự cố đau chân không thể tham gia tổng duyệt, Anh Thư vẫn giữ tinh thần lạc quan, thể hiện tốt các phần thi trong đêm Chung khảo và lọt vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tạ Thị Hoa sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS). Sau những lớp huấn luyện kỹ năng ở nhà chung, Tạ Thị Hoa tự tin trình diễn trên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 và lọt vào Top 25.

Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, đến từ Gia Lai. Ngọc Huyền là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, đạt danh hiệu Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025) - đây cũng là ngôi trường mà đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh theo học.

Nguyễn Thị Hoa sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa, từng đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Công nghệ TPHCM 2025. Nguyễn Thị Hoa chia sẻ cô theo đuổi các sân chơi sắc đẹp nhờ được truyền cảm hứng từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Bùi Minh Phương sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) - Vương quốc Anh. Minh Phương là Đại sứ học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 2022, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Cô đạt điểm AAA* chương trình Cambridge A Level và là thí sinh có điểm môn Tâm lý học Cambridge A Level cao nhất Việt Nam năm 2022.

Bùi Mai Linh sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại đêm chung khảo, Mai Linh chọn mặc váy dạ hội do chính mẹ thiết kế. Cô chia sẻ niềm tự hào và quyết tâm làm rạng danh quê hương Hải Phòng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lưu Phương Anh cũng là một trong những cô gái Hải Phòng ghi danh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2002, là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Phương Anh gây chú ý với làn da nâu khỏe khoắn và sự hoạt bát, năng lượng tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Thị Thúy Linh sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, là sinh viên khoa Tài nguyên và Môi trường (ngành Quản lý đất đai), Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mai Thị Yến Nhi sinh năm 2006, cao 1,73 m, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và là á khôi 1 cuộc thi hoa khôi trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Cô có 4 năm gắn bó với nghề vũ công và nhiều năm tập luyện môn Taekwondo.

Duy Nam