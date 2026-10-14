Phụ huynh vui mừng khi con nhận giấy chứng nhận Cuộc thi Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026

Niềm vui từ những điều giản dị

Trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam, thông tin về việc nhận giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026 nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Không ít người bày tỏ niềm vui khi con có thêm một dấu mốc đáng nhớ sau hành trình gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm về mái trường, thầy cô và bạn bè qua các bài viết dự thi.

Hình ảnh phụ huynh vui mừng chia sẻ cảm xúc sau khi các con nhận được giấy chứng nhận từ BTC.

Với các em học sinh, giấy chứng nhận là sự ghi nhận cho quá trình tham gia cuộc thi, đồng thời lưu giữ những cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ. Với cha mẹ, niềm vui ấy còn đến từ việc con được bày tỏ suy nghĩ, phát huy khả năng viết và có cơ hội chia sẻ góc nhìn của mình về một môi trường học đường hạnh phúc.

Những lời cảm ơn gửi tới Ban Tổ chức cũng được phụ huynh chia sẻ trên diễn đàn. Nhiều người trân trọng việc cuộc thi tạo ra một không gian để trẻ thể hiện tiếng nói, khuyến khích các em quan tâm hơn đến môi trường giáo dục và những giá trị làm nên một ngôi trường hạnh phúc.

Đằng sau mỗi giấy chứng nhận là niềm vui của một đứa trẻ, sự đồng hành của gia đình và mong muốn về một môi trường học tập nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và lắng nghe.

“Một lời khen đúng lúc có thể trở thành động lực cho con”

Chia sẻ về cảm xúc của gia đình khi con nhận giấy chứng nhận, chị Lan Hương, phụ huynh có con tham gia cuộc thi, cho biết bé rất vui, xúc động và tự hào vì những cố gắng của mình được ghi nhận.

“Đối với con, đây không chỉ là một tờ giấy chứng nhận mà còn là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa, giúp con có thêm động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện và lan tỏa những điều tốt đẹp”, chị Lan Hương chia sẻ.

Chị Lan Hương chia sẻ cảm xúc trên Diễn đàn Trẻ em Việt Nam sau khi con trai nhận được giấy chứng nhận từ BTC.

Theo chị, giá trị của Cuộc thi Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026 giúp các em nhỏ có thể bày tỏ tình cảm với thầy cô, bạn bè và mái trường. Hành trình tham gia cuộc thi giúp các em suy nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa của hạnh phúc trong học đường, nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự tự tin và tinh thần sống tích cực.

Đánh giá về việc trao giấy chứng nhận, chị Hương cho rằng đây là sự ghi nhận và động viên ý nghĩa đối với học sinh. “Một lời khen đúng lúc, một sự ghi nhận kịp thời có thể trở thành động lực để các con tự tin hơn, mạnh dạn thể hiện bản thân và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đẹp”, chị bày tỏ.

Chị cũng gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức, các thầy cô và những người đã tâm huyết tạo nên sân chơi ý nghĩa, đồng thời mong muốn cuộc thi tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có nhiều học sinh được lắng nghe, ghi nhận và trưởng thành trong hạnh phúc.

Lan tỏa những giá trị tích cực từ trường học hạnh phúc

Niềm vui của phụ huynh khi con nhận giấy chứng nhận cho thấy ý nghĩa của việc ghi nhận những nỗ lực, trải nghiệm và tiếng nói của học sinh. Đôi khi, điều đọng lại sau một cuộc thi không chỉ là thứ hạng hay giải thưởng, mà còn là sự tự tin của trẻ khi biết suy nghĩ của mình được lắng nghe và trân trọng.

Thông qua Cuộc thi Viết và Bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026, những câu chuyện, cảm nhận về mái trường, thầy cô và bạn bè có thêm cơ hội được chia sẻ. Đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường hiểu hơn về tâm tư của học sinh, cùng vun đắp môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, nhân văn và tôn trọng sự khác biệt.

Bởi một ngôi trường hạnh phúc không chỉ là nơi học sinh tiếp thu kiến thức, mà còn là nơi các em cảm nhận được tình yêu thương, tìm thấy niềm vui và lưu giữ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ.