Ra mắt câu lạc bộ thể thao vì môi trường học đường an toàn, bình đẳng

Chương trình văn nghệ.

Sáng 14/10, tại Trường Tiểu học Phúc Trạch (xã Phúc Trạch), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phối hợp Ban Quản lý Dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027”, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và UBND xã Phúc Trạch tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ "Thể thao thúc đẩy bình đẳng giới và truyền thông xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học". Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế, đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và lãnh đạo địa phương cùng dự.

Tại chương trình, 5 câu lạc bộ thuộc Trường Tiểu học Phúc Trạch và Trường THCS Phúc Trạch được công bố thành lập và ra mắt ban chủ nhiệm.﻿

Các câu lạc bộ ra đời nhằm tạo điều kiện để học sinh tham gia hoạt động thể thao, giao lưu và rèn luyện kỹ năng sống, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bình đẳng, không có bạo lực ﻿(Trong ảnh: Đại diện UBND xã Phúc Trạch, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ và đại diện cha mẹ học sinh ký cam kết duy trì hoạt động của CLB).

Mỗi câu lạc bộ có 40 học sinh, cân bằng giữa học sinh nam và nữ. Thông qua các buổi tập luyện, giao lưu thể thao và hoạt động kỹ năng sống, học sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, chia sẻ, kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột bằng hòa giải và tôn trọng sự khác biệt.

Tại lễ ra mắt, các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động truyền thông tương tác về xây dựng môi trường học tập bình đẳng, an toàn, trong đó có trò chơi tập thể “Vỗ tay theo dây chuyền - Tôn trọng và thân thiện” và thử thách “Bước chân phá bỏ định kiến”. Đồng thời, các câu lạc bộ sẽ tham gia giao hữu bóng đá, đề cao tinh thần hợp tác và tinh thần thể thao cao thượng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027”, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bình đẳng; đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong phòng ngừa bạo lực học đường.

Theo kế hoạch, ngày 15/10, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt 5 câu lạc bộ tại Trường Tiểu học Vũng Áng (phường Vũng Áng).