Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, tạo nguồn tuyển quân

Từ nhận thức đến hành động

“Em rất vui khi được tham gia khám sức khỏe lần này. Nếu đủ điều kiện, em sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027, mong muốn được rèn luyện trong môi trường Quân đội và góp sức bảo vệ Tổ quốc” - đó là chia sẻ của Giàng Mí Cơ, sinh năm 2006, ở thôn Ngài Trồ, khi có mặt tại Trạm y tế xã Lũng Cú thực hiện sơ tuyển NVQS. Là thanh niên dân tộc Mông, Cơ cho biết bản thân đã xác định tư tưởng, nếu đủ điều kiện sẽ sẵn sàng lên đường thực hiện NVQS.

Câu chuyện của Giàng Mí Cơ cũng là hình ảnh dễ gặp tại các điểm sơ tuyển NVQS ở xã Lũng Cú những ngày này. Theo kế hoạch của Hội đồng xã, từ ngày 5 đến 7-10, tổ sơ tuyển NVQS tổ chức sơ tuyển tại các khu vực Lũng Táo, Ma Lé và Lũng Cú.

Qua hai ngày đầu thực hiện, đã có 90/93 công dân thực hiện sơ tuyển, đạt hơn 96,77% số công dân được gọi. Tại các điểm sơ tuyển, công dân được kiểm tra chiều cao, cân nặng, vòng ngực, chỉ số BMI, ngoại hình và tiền sử bệnh tật theo quy định. Các khâu được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy trình.

Đáng chú ý, phần lớn công dân được gọi sơ tuyển chấp hành nghiêm thời gian, quy định, có mặt đầy đủ và thực hiện các nội dung kiểm tra theo yêu cầu. Với những trường hợp đi làm xa hoặc chưa thể có mặt do lý do sức khỏe, tổ sơ tuyển phối hợp với các thôn rà soát, nắm chắc từng trường hợp, bố trí khám bổ sung, không để bỏ sót nguồn tuyển.

Thanh niên xã Lũng Cú hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Theo Thượng tá Quách Duy Bắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lũng Cú, ngay từ cơ sở, công tác rà soát, quản lý nguồn được triển khai đồng bộ. Tổ sơ tuyển phối hợp với các thôn nắm chắc số lượng, hoàn cảnh, nơi làm việc của từng công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thanh niên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng sinh ra ở vùng biên, Thò Mí Pó, sinh năm 2005, ở thôn Bản Thùng, cũng là thanh niên dân tộc Mông, đến điểm sơ tuyển với tâm thế phấn khởi. Điều khiến Pó có thêm động lực là những thanh niên trong thôn từng thực hiện NVQS trở về. Theo Pó, sau thời gian trong quân ngũ, nhiều người khỏe mạnh hơn, trưởng thành hơn, hiểu biết xã hội tốt hơn và chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Một số người sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương còn có thêm kinh nghiệm, kỹ năng và cơ hội tìm việc làm. “Từ những người đi trước, em thấy môi trường Quân đội giúp thanh niên trưởng thành, có ý thức kỷ luật và hiểu biết hơn. Nếu được thực hiện NVQS, em nghĩ đó sẽ là cơ hội rất tốt để rèn luyện bản thân”, Pó nói.

Tạo nguồn từ “gốc”

Lũng Cú là xã vùng cao biên giới, nằm ở cực Bắc tỉnh Tuyên Quang, có diện tích tự nhiên 95,2km², 16 thôn và hơn 31km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc. Toàn xã có gần 16.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 92%; thanh niên chiếm khoảng 1/3 dân số.

Đặc thù địa bàn với phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận thông tin, học tập và việc làm của thanh niên không đồng đều đặt ra yêu cầu công tác tuyển quân không chỉ dừng ở việc lập danh sách, gọi khám mà phải bắt đầu từ công tác tư tưởng.

Ở Lũng Cú, tuyên truyền, giáo dục được thực hiện gắn với từng thôn, từng gia đình, từng thanh niên. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân, truyền thống quê hương, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, lực lượng quân sự xã chú trọng nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của thanh niên, kịp thời giải đáp những băn khoăn trước khi lên đường nhập ngũ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển quân những năm qua là một minh chứng. Riêng năm 2026, xã Lũng Cú hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao; 100% thanh niên lên đường nhập ngũ viết đơn tình nguyện. Kết quả đó cho thấy khi công tác tư tưởng được thực hiện thường xuyên, sát cơ sở, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc từng bước trở thành nhận thức và hành động tự giác của thanh niên.

Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Lũng Cú, cho biết: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, cấp ủy, chính quyền xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, động viên ngay từ cơ sở; đồng thời thực hiện tốt phương châm “3 gặp, 4 biết”, nắm chắc hoàn cảnh từng thanh niên, phối hợp với gia đình động viên con em thực hiện NVQS.

Cùng với đó, địa phương chú trọng chăm lo hậu phương Quân đội, hỗ trợ gia đình thanh niên trong khả năng của địa phương, để những người lên đường thực hiện nhiệm vụ yên tâm công tác, không phải lo lắng về gia đình. Theo đồng chí Dương Ngọc Đức, khi gia đình yên tâm, thanh niên sẽ thêm vững vàng tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Từ những điểm sơ tuyển ở các thôn vùng cao đến sự động viên của gia đình, cấp ủy, chính quyền, công tác tuyển quân ở Lũng Cú đang được thực hiện theo hướng chủ động từ sớm, từ cơ sở. Trong đó, công tác tư tưởng giữ vai trò quan trọng, giúp thanh niên hiểu rằng thực hiện NVQS không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành, đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước.