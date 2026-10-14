Từng lo không đủ điểm đỗ, nữ sinh 2K8 trở thành á khoa trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

Từng cân nhắc bỏ nguyện vọng vì sợ không đủ điểm

Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 2008, quê Phú Thọ) là cựu học sinh trường THPT Trần Phú. Trong quá trình ôn thi, cô nhiều lần lo lắng khi kết quả học tập chưa đáp ứng kỳ vọng vào ngành Kinh tế Quốc tế, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Các kỳ khảo sát của Trường và Sở, Thủy đạt 21 - 23 điểm. Kết quả 95/150 điểm ở kỳ thi đánh giá năng lực HSA cũng không như mong đợi, khiến cô ngày càng lo lắng.

“Mình rất thất vọng vì đã cố gắng nhưng vẫn chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Có lúc, mình cân nhắc bỏ nguyện vọng vào ngành Kinh tế Quốc tế vì sợ xét sẽ trượt”, Thủy chia sẻ.

Trong giai đoạn đó, Thủy nhận được sự động viên từ bạn bè và gia đình, đặc biệt là mẹ. “Mẹ đã ở bên động viên, an ủi khi mình muốn bỏ cuộc. Sự tiếp sức ấy khiến mình muốn cố gắng hơn vì gia đình và tương lai của bản thân”, cô nói.

Thủy nhìn lại cách học, tập trung vào những phần kiến thức còn yếu và điều chỉnh việc ôn tập. Ở kỳ khảo sát lần hai năm lớp 12, cô đạt 26 điểm khối D01, tăng 4 điểm so với lần trước.

Với Thủy, đây là dấu mốc khiến cô tự hào, bởi kết quả cho thấy sự tiến bộ sau quá trình điều chỉnh. Cô có thêm niềm tin rằng, mình vẫn có thể cải thiện điểm số nếu kiên trì và tìm được phương pháp phù hợp.

Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 2008, quê Phú Thọ) trở thành á khoa đầu vào trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với điểm xét tuyển 27,58, tổ hợp C03.

Giữ kỷ luật từ những mục tiêu nhỏ

Thủy chia nhỏ mục tiêu, dành thời gian củng cố kiến thức chưa vững và luyện đề để làm quen với áp lực thời gian. Sau mỗi lần làm bài, cô rà soát lỗi sai để biết mình cần cải thiện ở đâu. Việc ôn tập được duy trì đều đặn trong thời gian dài, tránh dồn kiến thức đến sát kỳ thi.

“Mình chủ yếu cố gắng giữ sự đều đặn, kỷ luật và kiên trì trong việc học. Khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, mình cảm thấy những nỗ lực đã bỏ ra là xứng đáng”, Thủy chia sẻ.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cô đạt 9 điểm Toán, 9 điểm Ngữ văn và 9,5 điểm Lịch sử. Điểm Ngữ văn khiến Thủy bất ngờ nhất vì trước đó, cô vẫn lo bài làm không đạt kỳ vọng.

Niềm vui tiếp tục đến khi cô biết mình trở thành á khoa đầu vào toàn trường. Trước khi nhận kết quả, Thủy chỉ nghĩ, mình sẽ ở một vị trí bình thường trong số các thí sinh trúng tuyển.

“Mình rất vui và bất ngờ vì chưa từng nghĩ sẽ đạt thành tích này. Mình báo tin cho gia đình đầu tiên, bởi đó là những người luôn đồng hành, động viên và ủng hộ mình suốt quá trình học tập, thi cử”, cô kể.

Từng cân nhắc từ bỏ nguyện vọng vì kết quả thi thử chưa như kỳ vọng, Thanh Thủy đã kiên trì điều chỉnh phương pháp học tập để chinh phục ngành Kinh tế Quốc tế yêu thích.

Muốn chủ động hơn khi bước vào đại học

Trước khi chọn Kinh tế Quốc tế, Thủy từng phân vân với ngành Luật Kinh tế. Cô tìm hiểu chương trình đào tạo, cơ hội nghề nghiệp và cân nhắc mức độ phù hợp với định hướng của bản thân.

Qua quá trình đó, Thủy nhận thấy, mình hứng thú hơn với các vấn đề kinh tế và hoạt động kinh doanh giữa các quốc gia. Cô lựa chọn trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) với mong muốn có nền tảng học tập phù hợp để theo đuổi lĩnh vực này.

Bước vào đại học, Thủy muốn xây dựng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và có thêm trải nghiệm thực tế để chuẩn bị cho công việc. Cô cũng đặt ra những mục tiêu mới cho hành trình này..

“Nếu tạm gác những danh hiệu, thành tích sang một bên, mình muốn mọi người nhớ đến mình là người luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Bước vào đại học, mình muốn chủ động, tự tin hơn và dám thử sức với những điều mới”, Thủy chia sẻ.

Ảnh: NVCC