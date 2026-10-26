'Bà hỏa' gây họa

Hiện trường vụ cháy xe tải.

Nhận tin báo, Công an xã Hưng Nguyên Nam, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường tìm cách cứu hoả. Sau ít phút, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế được vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, toàn bộ cabin xe tải đã bị lửa thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

D.HÓA

Khoảng 21 giờ ngđy 24-10, xe buýt BKS 92B-003.99 lưu thông địa phận phường Hùng Trá (TP. Đà Nẵng) th bị ngìi nổ chy. Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng rời khỏi xe và báo tin cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Đà Nẵng, điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều CBCS đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 20 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, phần lớn thân xe buýt bị thiêu rụi, nhiều vị trí chỉ còn trơ khung sắt; rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

LÊ HẢI

Hiện trường sau vụ cháy.

* Cơ quan chức năng phường Thuận Hóa (TP Huế) đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ ô-tô bị cháy nham nhở và một xe ô-tô khác bị trầy xước khi đỗ trên đường Hà Nội (phường Thuận Hóa). Theo đó, sáng 24-10, người dân phát hiện một ô-tô màu trắng đỗ sát vỉa hè trên đường Hà Nội bị cháy sém tại hai vị trí. Ngoài ra, chiếc ô-tô đỗ ngay phía sau xe bị cháy cũng xuất hiện vết xước trên bề mặt sơn ở khu vực phía trước, bên cửa phụ. Hiện đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

THẾ NGHĨA

Xe ô-tô bị cháy nham nhở trên đường Hà Nội.