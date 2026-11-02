Mua 2 sổ đỏ giả qua mạng để thế chấp vay 300 triệu đồng

Ngày 2/11, VKSND khu vực 1, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đào Mạnh Cường (SN 1975, trú tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Đào Mạnh Cường làm nghề môi giới bất động sản. Trong quá trình hoạt động, Cường được các cá nhân có nhu cầu giao dịch cung cấp thông tin và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc.

Do cần tiền phục vụ mục đích cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để sử dụng vào việc thế chấp vay tiền.

Từ tháng 3 đến tháng 4/2024, thông qua mạng xã hội, Cường đã mua 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên mình.

Sau đó, đối tượng sử dụng các giấy tờ này làm tài sản thế chấp để vay của anh Đ.V.S. (SN 1991, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) số tiền 300 triệu đồng.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.