Vận động đối tượng trốn truy nã 12 năm ra đầu thú

Đối tượng Lê Hồng Anh (X) tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hồng Bàng phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hải Phòng phát hiện thông tin về Lê Hồng Anh (SN 1991, đăng ký thường trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng), là đối tượng đang bị truy nã.

Lê Hồng Anh bị Cơ quan Thi hành án Công an TP Hải Phòng truy nã theo Quyết định số 06 ngày 19/2/2014 về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong thời gian bị truy nã, đối tượng liên tục lẩn tránh.

Lực lượng Công an đã kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với việc kiên trì tuyên truyền, giải thích chính sách khoan hồng của Nhà nước, vận động Lê Hồng Anh ra đầu thú.

Ngày 2/11/2026, Lê Hồng Anh tự nguyện ra đầu thú sau 12 năm trốn truy nã. Công an phường Hồng Bàng đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý theo quy định pháp luật.