Khởi tố 16 người mang hung khí gây rối, đăng video thách thức lên Tiktok

Tối 2/11, Công an phường Xuân Lộc (TP Đồng Nai) thông tin kết quả điều tra vụ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng, đập phá xe máy trên Quốc lộ 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với H.T.Đ. (SN 2009, ngụ phường Xuân Lộc), khoảng 1h30 ngày 1/7, V.V.H. (SN 2009, ngụ phường Bảo Vinh) rủ khoảng 20 thanh thiếu niên ở nhiều địa phương thuộc Đồng Nai mang theo dao rựa, dao tự chế, kiếm Nhật, tuýp sắt gắn lưỡi dao và ná cao su đi tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường di chuyển, nhóm này chạy xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô, la hét và giơ hung khí thị uy.

Khi đến Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Việt Kiều, phường Xuân Lộc, nhóm phát hiện N.K. (SN 2010) chở hai người khác trên xe máy nên hô hoán truy đuổi.

Bị truy đuổi, xe của N.K. ngã xuống đường, cả ba người phải bỏ lại phương tiện chạy bộ thoát thân.

Lúc này, V.V.H. cùng N.T.V. (SN 2007) và P.M.H. (SN 2007) dùng dao rựa, dao tự chế và tuýp sắt đập phá, làm hư hỏng chiếc xe máy.

Chưa dừng lại, cả nhóm kéo đến cầu Thái Thiện trên Quốc lộ 1, đeo mặt nạ, cầm hung khí chạy quanh cầu, la hét, chửi bới và quay video đăng lên TikTok nhằm khiêu khích đối phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Lộc phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác định những người tham gia và vai trò của từng người.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố 16 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 6 bị can bị bắt tạm giam, 9 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Một bị can khác đang bị tạm giam trong vụ án khác.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.