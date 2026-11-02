VKSND khu vực 2, TP Bắc Ninh phối hợp tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Thông qua phiên tòa giả định nhằm giúp các em học sinh tìm hiểu hoạt động của cơ quan tố tụng và nhận thức rõ hơn về tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 2, TAND khu vực 2, Thành đoàn Bắc Ninh, Đoàn phường Việt Yên, Ban Giám hiệu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Phiên tòa giả định được tổ chức theo trình tự, thủ tục của một phiên tòa hình sự, tái hiện quá trình xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Thông qua hoạt động xét hỏi, tranh luận và tuyên án, các em học sinh được tìm hiểu về hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhận thức rõ hơn về tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật. Tình huống vụ án được xây dựng từ vụ việc thực tiễn trên địa bàn VKSND khu vực 2, qua đó cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị lôi kéo, kích động tụ tập, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ.

VKSND khu vực 2 tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với thực tiễn và lứa tuổi học sinh.

Tiếp đó, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật với chủ đề: “Phòng ngừa tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện và phòng chống xâm hại trẻ em theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội”. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiếu - Chuyên viên VKSND khu vực 2 đã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với thực tiễn và lứa tuổi học sinh.

Cụ thể, thông tin về tình hình tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện và các vụ việc xâm hại người dưới 16 tuổi trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2026 (19 vụ án với 121 bị can là người dưới 18 tuổi; 5 vụ xâm hại người dưới 16 tuổi). Đồng thời, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tư pháp người chưa thành niên, đặc biệt là 12 biện pháp xử lý chuyển hướng. Bên cạnh đó, các em học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại, bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Đặc biệt, chương trình cũng giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn vai trò của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã tổ chức giao lưu với 8 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung pháp luật đã được tuyên truyền, thu hút sự hưởng ứng tích cực của học sinh, góp phần củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý các tình huống pháp luật trong thực tiễn.

Thông qua chương trình, VKSND khu vực 2, TP Bắc Ninh cùng các đơn vị phối hợp mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.