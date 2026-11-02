Hà Tĩnh xử phạt hành chính và truy thu thuế hơn 73 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được Hà Tĩnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra liên ngành. Do đó, nhiều hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, tính đến tháng 10 năm 2026, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2.179 vụ với tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 73 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng cũng đã xử lý hình sự 129 vụ với 274 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm 19,5 tỷ đồng.

Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu.

Hiện, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, đối tượng và các tuyến trọng điểm. Các lực lượng chủ động dự báo, nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm mới; nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Dịp cuối năm, Hà Tĩnh sẽ tăng cường kiểm tra các nhóm hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao như: thuốc lá, pháo nổ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hàng hóa thiết yếu.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.