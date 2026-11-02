Hà Nội tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền

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Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL); chủ động nhận diện, đánh giá, quản lý rủi ro, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, bất động sản, dịch vụ và các lĩnh vực có liên quan để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức thực hiện đồng bộ với kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan Trung ương có liên quan theo từng ngành, lĩnh vực; phù hợp với đặc điểm, quy mô và mức độ rủi ro của địa bàn Thủ đô.

Theo phân công, Công an Thành phố tăng cường phát hiện, điều tra tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn; chú trọng điều tra tài chính song song trong các vụ án có khả năng phát sinh tài sản do phạm tội mà có; truy nguyên dòng tiền, tài sản, kịp thời áp dụng hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phong tỏa, kê biên và thu hồi tài sản theo quy định. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại, xác minh, khai thác báo cáo giao dịch đáng ngờ, thông tin tình báo tài chính và thông tin do Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền chuyển giao; kịp thời phát hiện mối liên hệ với tội phạm nguồn, đối tượng, tài khoản, pháp nhân và tài sản có liên quan; qua thực tiễn xử lý, tổng hợp phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu và lĩnh vực rủi ro để phục vụ công tác phòng ngừa, cảnh báo theo quy định. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan theo quy định trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố; thực hiện các biện pháp liên quan đến phong tỏa, xử lý tài sản và chế tài tài chính có mục tiêu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 tăng cường giám sát trên cơ sở rủi ro, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lựa chọn đối tượng trên cơ sở mức độ rủi ro, tình hình chấp hành pháp luật và dấu hiệu bất thường; chỉ đạo khắc phục kịp thời tồn tại, vi phạm được phát hiện.

Sở Tài chính thực hiện tối thiểu từ 01 đến 03 đoàn kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một kỳ báo cáo; lựa chọn đối tượng trên cơ sở mức độ rủi ro, tình hình chấp hành pháp luật và dấu hiệu bất thường; định kỳ gửi thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện cho Bộ Tài chính để tổng hợp theo chu kỳ báo cáo FATF.

Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư nhân về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong một kỳ báo cáo; rà soát kết quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý.

Thực hiện các quy định về đăng ký doanh nghiệp, cập nhật và cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định pháp luật; phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Sở Tư pháp tổ chức tối thiểu từ 01 đến 03 đoàn kiểm tra có nội dung về nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; tập trung đối với lĩnh vực luật sư, công chứng và các đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý có nghĩa vụ liên quan. Tổ chức từ 01 đến 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho khu vực tư nhân trong một kỳ báo cáo; rà soát kết quả thực hiện yêu cầu tiếp cận, hướng dẫn 100% đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý.

UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.