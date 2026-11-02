Phê chuẩn khởi tố 7 bị can trong 5 vụ án ma túy

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, trú tại thôn Mỹ Lâm); Nguyễn Cao Cường (SN 1977) và Hoàng Thị Nhung (còn gọi là Bé Chấu, SN 1957, cùng trú tại thôn Khôn Thôn); Hoàng Đức Nhung (SN 1971, trú tại thôn Cổ Châu); Phan Công Hùng (SN 1986, trú tại thôn Phong Triều); Tạ Quang Ngọc (SN 2001) và Lâm Hồng Minh (SN 2004, cùng trú tại thôn Nam Quất). Tất cả các bị can đều trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

2 bị can Lâm Hồng Minh và Tạ Quang Ngọc khi bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Trước đó, từ ngày 8 đến 14/10/2026, Công an xã Phú Xuyên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Cụ thể, ngày 8/10, Công an xã Phú Xuyên bắt giữ Nguyễn Quốc Huy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,171g Methamphetamine.

Tiếp đó, ngày 9/10, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Cao Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Hoàng Thị Nhung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4,804g heroin.

Ngày 12/10, Công an xã Phú Xuyên bắt giữ Hoàng Đức Nhung về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 13/10, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Phan Công Hùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,233g heroin.

Đến ngày 14/10, Công an xã Phú Xuyên bắt giữ Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Ngọc, thu giữ 0,113g Methamphetamine.

2 bị can Nguyễn Cao Cường và Hoàng Thị Nhung. Ảnh: CQCA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can gồm: Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Cao Cường, Hoàng Thị Nhung, Hoàng Đức Nhung, Phan Công Hùng, Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh.

Các bị can bị khởi tố về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại các Điều 249, 251, 255 và 256a Bộ luật Hình sự.

Sau khi VKSND khu vực 12, TP Hà Nội phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tổ chức thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.