Phê chuẩn khởi tố tài xế uống rượu gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 17h ngày 10/10/2026, Nguyễn X. tham gia liên hoan cùng công ty tại quán cơm “Mộc quán” và có sử dụng rượu. Đến khoảng 19h15' cùng ngày, sau khi kết thúc cuộc liên hoan, Nguyễn X. điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36AL-00315 về nhà theo hướng xã Cẩm Tân đi xã Cẩm Thạch.

Kiểm sát viên kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khi đi đến Km45+100 Quốc lộ 217, thuộc thôn Tân Trung, xã Cẩm Tân, do thiếu chú ý quan sát, Nguyễn X. đã va chạm với phần đuôi xe đạp điện do ông L.V.C (SN 1969, trú tại xã Cẩm Tân) điều khiển đi phía trước cùng chiều, khiến cả người và hai phương tiện ngã xuống đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, Nguyễn X. dựng xe, nổ máy điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường, để ông C. nằm bất động trên đường. Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu, do thương tích quá nặng, ông C. đã tử vong vào rạng sáng ngày 11/10/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, VKSND khu vực 12 đã chủ động phối hợp, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và hành vi của người liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện kiểm sát đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện, VKSND khu vực 12 đang tích cực phối hợp Cơ quan điều tra kiểm sát điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn X. để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với người tham gia giao thông về hậu quả nghiêm trọng của việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia.