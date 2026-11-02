3 ô tô hư hỏng nặng, dính chặt vào nhau sau tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 2/11 trên đường DH411, xã Bắc Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, 3 ô tô lưu thông cùng chiều trên đường ĐH411, hướng về trung tâm xã Bắc Tân Uyên thì xảy ra va chạm trước đèn tín hiệu giao thông.

Cú va chạm khiến ô tô du lịch, ô tô bán tải cùng một xe tải tập lái đã dính chặt vào nhau.

Cả 3 xe dính chặt vào nhau sau tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, cả 3 phương tiện bị hư hỏng nặng phần đầu, đuôi xe. Nhiều mảnh vỡ của các xe văng khắp mặt đường.

Vụ tai nạn may mắn không có thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.