Bộ đội, dân quân tham gia chữa cháy
Ngày 2-11, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông tin: Lúc 18 giờ 15 phút ngày 1-11, tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên xảy ra cháy 2.000m2 nhà xưởng sản xuất nội thất, thiết bị truyền hình, nguyên nhân do chập điện. Địa phương đã huy động bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dập tắt đám cháy lúc 23 giờ cùng ngày.
Lúc 16 giờ 30 phút ngày 1-11, tại phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh xảy ra vụ cháy rừng trồng keo, thông, bạch đàn trên diện tích lớn. Nguyên nhân được xác định do người dân đốt thực bì khi dọn dẹp, phát quang diện tích rừng của gia đình. Địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân phối hợp với các lực lượng tổ chức chữa cháy.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bo-doi-dan-quan-tham-gia-chua-chay-1063043