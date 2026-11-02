Bộ đội, dân quân tham gia chữa cháy

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, Điều 14 về điều kiện của người nhận con nuôi (trong dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)), cần quy định rõ người đã bị kết án về tội Mua bán người, mua bán hoặc chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người không được nhận con nuôi. Việc thẩm tra phải áp dụng với cả hai người trong cặp vợ chồng và những người có vai trò thực tế trong việc chăm sóc trẻ…