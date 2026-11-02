Nâng cao trách nhiệm thi hành án hình sự tại cộng đồng ở Uông Bí

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại phường Uông Bí.

VKSND khu vực 2, TP Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 tại UBND phường Uông Bí. Đây là hoạt động thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí; đồng chí Đỗ Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2 cùng hơn 300 đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, Công an phường và các khu phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, các báo cáo viên của VKSND khu vực 2 giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Thi hành án hình sự năm 2025 liên quan đến thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đồng thời, phổ biến các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm tổ chức thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Báo cáo viên VKSND khu vực 2, TP Quảng Ninh phổ biến các quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Trọng tâm tuyên truyền là trách nhiệm của UBND, Công an cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; quản lý, theo dõi người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các báo cáo viên cũng làm rõ quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án, người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong phát hiện, lập hồ sơ và xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ theo quy định.

Gắn nội dung pháp luật với thực tiễn, các báo cáo viên đưa ra những tình huống cụ thể, phân tích khó khăn, vướng mắc và các thiếu sót thường gặp trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Qua đó, giúp đại biểu nhận diện những vấn đề cần lưu ý, nâng cao kỹ năng xử lý công việc và chủ động phòng ngừa vi phạm.

Đồng chí Vũ Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí ghi nhận sự phối hợp của VKSND khu vực 2 trong việc kịp thời phổ biến các quy định pháp luật mới. Đồng chí nhấn mạnh, hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí đề nghị Công an phường, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ khu dân cư tiếp thu đầy đủ nội dung được phổ biến, chủ động vận dụng vào thực tiễn. Trong đó, chú trọng tăng cường phối hợp, thực hiện đúng trách nhiệm, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Thông qua hội nghị, VKSND khu vực 2 tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở đưa các quy định pháp luật mới vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng và quản lý người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.