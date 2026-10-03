ASIAD 20: Người Nhật Bản thích vận động

Từ sáng sớm đến tối muộn, các nhà ga luôn tấp nập người qua lại. Nhân viên văn phòng, học sinh, người trẻ và cả những cụ ông, cụ bà liên tục đi bộ, lên tàu, đổi tuyến rồi tiếp tục hành trình tới nơi làm việc. Những người già vẫn hòa mình với nhịp sống hối hả của xã hội Nhật Bản.

Nhiều người cao tuổi ở Nhật Bản đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng, làm việc và tham gia tình nguyện.

Tại ASIAD 20, chúng tôi cũng gặp rất nhiều tình nguyện viên lớn tuổi làm việc ở các địa điểm thi đấu. Đáng chú ý, trong lực lượng tình nguyện viên của Đại hội còn có người đã 91 tuổi. Đó dường như chỉ là một phần bình thường trong đời sống của một xã hội mà người cao tuổi vẫn duy trì mức độ hoạt động đáng kể.

Theo thống kê tháng 9-2026, Nhật Bản có khoảng 36,2 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm 29,6% dân số. Đồng nghĩa, cứ khoảng 3 người Nhật thì gần một người đã bước qua tuổi 65 và đất nước mặt trời mọc đang có khoảng gần 10 triệu người cao tuổi vẫn đang làm việc.

Việc sử dụng hệ thống giao thông công cộng cũng khiến đi bộ trở thành một phần khó tách rời khỏi sinh hoạt hằng ngày ở Nhật Bản. Để đi tàu, người dân phải di chuyển từ nhà tới ga, đi qua những hành lang dài, lên xuống cầu thang, đổi tuyến và tiếp tục đi bộ từ ga tới điểm đến. Với những phóng viên tác nghiệp tại ASIAD như chúng tôi, một ngày điện thoại ghi nhận khoảng 20 nghìn bước chân, tương đương từ 10 đến 15km tùy địa điểm, nhưng điều này là chuyện bình thường ở Nhật Bản.

Một điều khác trong thời gian ở Nhật Bản là sự xuất hiện của thông tin năng lượng trên bao bì thực phẩm. Từ cửa hàng tiện lợi, siêu thị cho tới những món ăn nhẹ được chuẩn bị trong phòng truyền thông tại ASIAD, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy một sản phẩm chứa bao nhiêu kcal. Hóa ra đây là quy định của Nhật Bản, thực phẩm chế biến đóng gói thông thường phải thể hiện những thông tin dinh dưỡng cơ bản như năng lượng, protein, chất béo, carbohydrate và lượng muối tương đương. Nói cách khác, người Nhật Bản biết rõ họ đang nạp bao nhiêu năng lượng vào cơ thể mỗi ngày.

Tinh thần vận động của người Nhật Bản còn được thể hiện trên chính các cuộc tranh tài tại ASIAD 20. Một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất của chủ nhà thuộc về Shin Ohashi, kình ngư mới 17 tuổi. Hơn một tuần trước khi bước vào cuộc đua quan trọng tại Đại hội, Ohashi mắc Covid-19 và sốt 39 độ C. Ngay khi trở lại, anh giành huy chương vàng 200 bơi ếch nam, đồng thời phá luôn kỷ lục thế giới. Shin Ohashi gần như không cần thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất.

Từ chàng trai 17 tuổi vừa khỏi bệnh đã xuống bể và phá kỷ lục thế giới, tới những tình nguyện viên 80 đến 90 tuổi vẫn đang góp sức cho ASIAD 20 được vận hành, người Nhật Bản vẫn luôn vận động. Những bước chân đều đặn vẫn đi qua những nhà ga mỗi sáng là minh chứng cho một đất nước luôn di chuyển không ngừng.