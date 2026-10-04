Sau tuổi 50, đừng bỏ qua 5 thực phẩm quen thuộc giúp bổ sung chất chống oxy hóa

Sau tuổi 50, chế độ ăn đa dạng với những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ bảo vệ tế bào và duy trì sức khỏe làn da từ bên trong.

1. Cà chua chín - bổ sung lycopene trong bữa ăn

Cà chua là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình và là nguồn cung cấp lycopene, một carotenoid có đặc tính chống oxy hóa. Hợp chất này góp phần bảo vệ tế bào trước những tác động của các gốc tự do.

Một số nghiên cứu cho thấy lycopene trong cà chua có thể hỗ trợ hạn chế một số tổn thương da liên quan đến tia cực tím (UV). Tuy nhiên, việc ăn thực phẩm giàu lycopene không thể thay thế kem chống nắng, quần áo chống nắng hay các biện pháp bảo vệ da khác.

Cà chua có thể chế biến thành nhiều món như canh, salad, xào hoặc kết hợp với trứng. Đáng chú ý, lycopene được hấp thu hiệu quả hơn khi dùng cùng chất béo. Vì vậy, trứng xào cà chua với lượng dầu vừa phải là một lựa chọn dễ thực hiện trong bữa cơm hằng ngày.

2. Ổi - nguồn vitamin C dễ bổ sung vào bữa phụ

Không quá đắt đỏ hay khó tìm, ổi lại cung cấp lượng vitamin C đáng kể. Đây là chất có khả năng chống oxy hóa và tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - loại protein quan trọng đối với cấu trúc và độ săn chắc của da.

Sau tuổi 50, có thể lựa chọn ổi nguyên miếng cho các bữa phụ để vừa bổ sung vitamin C, vừa tăng lượng chất xơ và tạo cảm giác no lâu. Chỉ cần rửa sạch, cắt miếng là có thể sử dụng; hoặc kết hợp với sữa chua không đường để thay đổi khẩu vị.

Cà chua, ổi và các loại rau củ là những thực phẩm quen thuộc, cung cấp nhiều vitamin và hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không nên phụ thuộc vào một loại trái cây để đáp ứng nhu cầu vitamin C. Cam, bưởi, kiwi, dâu tây, ớt chuông hay bông cải xanh cũng là những lựa chọn phù hợp. Việc luân phiên nhiều loại rau củ quả trong tuần giúp khẩu phần phong phú hơn về vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật.

3. Rau ngót - thêm vitamin và hợp chất thực vật vào bữa cơm

Rau ngót xuất hiện phổ biến trong các bữa cơm gia đình Việt, đặc biệt trong những món canh. Loại rau này không chỉ cung cấp chất xơ mà còn chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Ở tuổi ngoài 50, không nhất thiết phải tìm kiếm những thực phẩm được quảng bá là “siêu thực phẩm”. Điều quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn đa dạng, thường xuyên thay đổi các loại rau để cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau.

Rau ngót có thể nấu với thịt nạc, tôm hoặc thịt băm để tạo thành món canh đơn giản, dễ ăn và phù hợp với bữa cơm hằng ngày.

Ngoài rau ngót, cải xanh, bông cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau dền... cũng có thể được luân phiên trong thực đơn. Sự đa dạng này giúp hạn chế tình trạng khẩu phần chỉ tập trung vào một loại rau.

4. Trà xanh - thức uống cung cấp polyphenol

Trà xanh chứa nhiều polyphenol, trong đó catechin, đặc biệt là EGCG, là những hợp chất được quan tâm nhờ đặc tính chống oxy hóa. Chúng có khả năng trung hòa các gốc tự do và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Người trên 50 tuổi có thể ưu tiên trà xanh nguyên chất, không đường hoặc chỉ thêm một lượng nhỏ đường. Thay trà xanh cho nước ngọt, trà sữa và những đồ uống nhiều đường cũng là một cách giảm lượng đường và năng lượng dư thừa trong chế độ ăn.

Có thể uống trà sau bữa ăn hoặc giữa các bữa tùy thói quen. Tuy nhiên, lượng trà và thời điểm sử dụng nên được điều chỉnh nếu cơ thể nhạy cảm với caffeine.

Ổi giàu vitamin C và chất xơ, có thể dùng làm bữa phụ đơn giản, phù hợp với người sau tuổi 50. Ảnh minh họa

5. Đậu đen - nguồn polyphenol từ lớp vỏ

Đậu đen thường được sử dụng để nấu chè, nhưng loại đậu này còn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân bằng. Polyphenol tập trung đáng kể ở lớp vỏ sẫm màu của đậu, trong đó có anthocyanin - nhóm sắc tố thực vật tạo màu đậm và có đặc tính chống oxy hóa.

Đậu đen có thể chế biến theo nhiều cách như nấu súp, hầm cùng ngũ cốc, thêm vào món trộn hoặc dùng trong một số món ăn khác. Nếu nấu chè đậu đen, nên kiểm soát lượng đường để tránh biến một thực phẩm giàu dưỡng chất thành món ăn chứa quá nhiều năng lượng.

Ngoài polyphenol, đậu đen còn cung cấp protein thực vật và chất xơ, giúp tăng độ đa dạng của khẩu phần và hỗ trợ cảm giác no. Đây là thực phẩm có thể được kết hợp linh hoạt trong thực đơn của người sau tuổi 50, nhất là khi cần chú ý đến chất lượng và tổng năng lượng của bữa ăn.