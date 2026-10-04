Bế mạc ASIAD 2026, chờ ngày hội châu Á 2030 tại Qatar

Chiều 4/10 (theo giờ Việt Nam), lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 2026) đã diễn ra trên sân Paloma Mizuho. Chủ đề của lễ bế mạc ASIAD 20 mang tên “ONE ASIA”, mang thông điệp về sự đoàn kết của châu Á thông qua thể thao.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức thượng cờ của nước chủ nhà Nhật Bản. Quốc ca của Nhật Bản được vang lên trong sự trang trọng.

Người hâm mộ có mặt trên sân được “chiêu đãi” bữa tiệc âm thanh, ánh sáng mãn nhãn từ ban tổ chức lễ bế mạc. Nhật Bản mong muốn mang đến hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp.

Các đoàn vận động viên tiếp tục diễu hành quanh sân vận động, mỗi đoàn cử ra một vận động viên cầm cờ bên cạnh một nhân viên mang bảng mặc trang phục truyền thống của Nhật Bản.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ASIAD 2026 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Thành tích này chưa đạt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường nhưng thể thao Việt Nam vẫn chứng kiến điểm sáng từ một số môn như Karate, Cầu mây hay nỗ lực của Boxing.

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani xuất hiện cùng lá cờ đặc biệt. Ông đánh giá rằng ASIAD 2026 là đại hội đưa thể thao lên một tầm cao mới. Đại hội lần này chứng kiến nhiều kỉ lục được phá, nhiều khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Ông Al Thani bày tỏ vào sự hy vọng thành công cho kỳ ASIAD tiếp theo tại Doha, Qatar.

Nghi thức thượng cờ cho quốc gia chủ nhà ASIAD 2030 là Qatar được cử hành. Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á trao lá cờ Olympic cho đại diện của Qatar, khẳng định niềm tin rằng đại hội sau đây 4 năm sẽ tiếp tục thành công rực rỡ.

Nước chủ nhà Qatar giới thiệu kì đại hội tiếp theo bằng cách hồi tưởng hình ảnh của World Cup 2022, Asian Cup cũng nhiều giải thể thao lớn khác từng được tổ chức quốc gia này. Đặc biệt, hình ảnh được đặt dưới đôi mắt của vận động viên Mutaz Barshim - nhà vô địch Olympic nhảy cao.

Vận động viên Jassim Al Kuwari của Qatar cưỡi ngựa tiến vào lễ đài và nhận lá cờ ASIAD và kết thúc màn giới thiệu của Qatar với châu Á.

Lễ bế mạc khép lại khi ngọn lửa ASIAD 2026 ngừng cháy, khép lại ASIAD 2026 thành công. Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu, xếp thứ hai là Nhật Bản và xếp thứ 3 là Trung Quốc.