Cách cải thiện tình trạng ngủ kém tuổi trung niên

1. Tại sao chất lượng giấc ngủ lại giảm sút khi bước vào tuổi trung niên?

Nội dung 1. Tại sao chất lượng giấc ngủ lại giảm sút khi bước vào tuổi trung niên? 2. Ảnh hưởng sức khỏe khi không được nghỉ ngơi đầy đủ 3. Thói quen cải thiện giấc ngủ

Giấc ngủ là một quá trình phức tạp, có nhiều yếu tố ảnh hưởng khiến việc ngủ ở tuổi trung niên trở nên khó khăn hơn, cụ thể:

Thay đổi chu kỳ thức - ngủ: Khi bước vào độ tuổi trung niên trở đi, chu kỳ thức - ngủ của hầu hết mọi người đều có sự thay đổi theo hướng ngủ sớm và dậy sớm. Sự thay đổi này xuất phát từ những biến đổi tự nhiên trong nhịp sinh học (hay đồng hồ sinh học) của cơ thể, vốn bắt đầu phát tín hiệu yêu cầu cơ thể thức dậy và đi ngủ sớm hơn so với trước đây.

Thay đổi các giai đoạn của giấc ngủ: Trong khi ngủ, não bộ và cơ thể sẽ luân phiên trải qua các giai đoạn ngủ sâu và ngủ nông (ngủ chập chờn). Khi bước vào độ tuổi trung niên và cao tuổi, thời gian ngủ sâu của con người thường giảm đi, đồng thời cơ thể cũng trải qua ít chu kỳ ngủ sâu hơn. Người trung niên cũng có xu hướng ngủ không sâu giấc, thường gặp tình trạng giấc ngủ bị gián đoạn và thức giấc nhiều lần trong đêm, khiến chất lượng giấc ngủ bị suy giảm.

Ở độ tuổi trung niên, thời gian ngủ sâu thường giảm, chất lượng giấc ngủ giảm sút. Ảnh AI

Bệnh mạn tính:Khi bước vào tuổi trung niên, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính sẽ tăng lên như bệnh đái tháo đường type 2, suy tim và các bệnh thần kinh như Alzheimer. Tình trạng đau mạn tính cũng trở nên phổ biến hơn ở độ tuổi trung niên và có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Sử dụng thuốc: Đối với những người đang điều trị các bệnh lý mới phát sinh ở tuổi trung niên, tác dụng phụ của thuốc cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Điều này có thể xảy ra với một số loại thuốc chống trầm cảm và thuốc chẹn beta, thuốc hạ cholesterol gọi là statin (dù trường hợp này rất hiếm gặp).

Thay đổi nội tiết tố:Khi lớn tuổi, cơ thể sản sinh ít melatonin hơn, đây là loại hormone giúp điều hòa chu kỳ thức-ngủ và hỗ trợ quá trình đi vào giấc ngủ.

Rối loạn giấc ngủ:Khi con người lớn tuổi hơn, đặc biệt vào giai đoạn cuối của tuổi trung niên hoặc khi chính thức bước vào độ tuổi người cao tuổi, các rối loạn giấc ngủ trở nên phổ biến hơn. Các rối loạn này bao gồm chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, chứng mất ngủ, hội chứng chân không yên.

Thay đổi lối sống: Các vấn đề về giấc ngủ ở người trung niên cũng có thể bắt nguồn từ những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như ít vận động thể chất, thay đổi lịch trình sinh hoạt…

Căng thẳng và lo âu: Lo âu và căng thẳng là những nguyên nhân phổ biến gây ra chứng mất ngủ và các vấn đề về giấc ngủ. Ở độ tuổi trung niên, các yếu tố gây căng thẳng, bao gồm vấn đề công việc, mâu thuẫn trong các mối quan hệ hoặc khó khăn tài chính có thể khiến chất lượng giấc ngủ trở nên tồi tệ hơn.

2. Ảnh hưởng sức khỏe khi không được nghỉ ngơi đầy đủ

Người trung niên, cũng như tất cả người trưởng thành từ 18 đến 60 tuổi, cần ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm. Việc không được nghỉ ngơi đầy đủ và gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe và thể trạng, bao gồm:

Nguy cơ suy giảm nhận thức cao hơn, bao gồm khó khăn về trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung, cũng như các bệnh thần kinh như Alzheimer.

Tâm trạng tồi tệ hơn và gia tăng các cảm xúc tiêu cực.

Làm trầm trọng thêm tình trạng lo âu, trầm cảm hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp hoặc đái tháo đường type 2.

Hệ miễn dịch suy yếu và nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

3. Thói quen cải thiện giấc ngủ

Khi bước vào độ tuổi trung niên và cao tuổi, một số thay đổi về lối sống và thói quen có thể giúp cải thiện các vấn đề về giấc ngủ, bao gồm:

Duy trì giờ đi ngủ và giờ thức dậy cố định.

Đảm bảo phòng ngủ yên tĩnh, mát mẻ và tối.

Tránh sử dụng thiết bị điện tử, ăn bữa lớn hoặc uống rượu bia trước khi đi ngủ.

Hạn chế tiêu thụ caffeine vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.

Tập thể dục đều đặn.

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Thực hành các kỹ thuật thư giãn để kiểm soát căng thẳng, chẳng hạn như thiền hoặc chánh niệm.

Thiếu ngủ có thể gây hại cho sức khỏe, nếu những thay đổi lối sống này không giúp cải thiện giấc ngủ, hoặc nếu tình trạng thiếu ngủ ngày càng ảnh hưởng đến cuộc sống thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.