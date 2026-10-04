Lễ bế mạc ASIAD 20: Lời tạm biệt từ Nhật Bản

Với chủ đề “One Asia”, lễ bế mạc mang đến những màn trình diễn nghệ thuật giàu bản sắc Nhật Bản, đồng thời truyền tải thông điệp về sự đoàn kết, kết nối giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ thông qua thể thao. Tham dự buổi lễ có Thái tử Akishino, Công nương Kiko cùng lãnh đạo Hội đồng Olympic châu Á và các quan chức Nhật Bản.

Lễ bế mạc ASIAD 20 có sự hiện diện của Thái tử Akishino và Công nương Kiko và các quan chức của Hội đồng Olympic thế giới, châu Á và các quan chức của Nhật Bản. Ảnh: Tam Ninh.

Sau những tiết mục nghệ thuật mở màn, nghi thức thượng cờ Nhật Bản được tiến hành trong không khí trang trọng. Tiếp đó, quốc kỳ của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ lần lượt xuất hiện trên sân khấu chính, cùng cờ Hội đồng Olympic châu Á, tạo nên hình ảnh hội tụ của ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Nghi thức thượng cờ Nhật Bản tại lễ bế mạc. Ảnh: Quý Lượng.

Đoàn Thể thao Việt Nam cũng góp mặt trong màn diễu hành tại lễ bế mạc. Do phần lớn các nội dung thi đấu đã kết thúc trước đó, chỉ còn một số vận động viên cùng thành viên lãnh đạo đoàn ở lại Nhật Bản tham dự sự kiện.

Trong không gian lễ bế mạc, những khoảnh khắc đáng nhớ của hơn hai tuần tranh tài tại Aichi-Nagoya được tái hiện qua các video trình chiếu, từ những màn thi đấu quyết liệt đến những khoảnh khắc xúc động trên sân đấu. Đây cũng là dịp để các vận động viên cùng nhìn lại hành trình đã qua trước khi mỗi đoàn trở về với những mục tiêu mới.

Lá cờ của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) được treo lên tại sân vận động trong lễ khai mạc đã được hạ xuống để chuẩn bị cho lễ bàn giao cờ cho Qatar, nước chủ nhà của ASIAD 21 năm 2030. Ảnh: Tam Ninh.

Vận động viên cưỡi ngựa Qatar Jassim Al Kuwari trên lưng ngựa, mang theo cờ Hội đồng Olympic châu Á. Ảnh: Tam Ninh.

Một trong những nghi thức quan trọng nhất là lễ hạ cờ ASIAD. Lá cờ Đại hội được hạ xuống, khép lại hành trình đăng cai của Aichi-Nagoya. Sau đó, cờ Hội đồng Olympic châu Á được trao cho Doha, chủ nhà của ASIAD 21 năm 2030, đánh dấu sự chuyển giao quyền đăng cai giữa hai thành phố.

Quốc kỳ của các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ASIAD 20 được rước trong lễ bế mạc. Ảnh: Tam Ninh.

Sau hơn hai tuần tranh tài, Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp. Đoàn Thể thao Trung Quốc là đoàn dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, 89 Huy chương Bạc và 83 Huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành trong lễ bế mạc. Ảnh: Quý Lượng.

Dẫu chưa hoàn thành mục tiêu giành tối thiểu 4 Huy chương Vàng, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng nhớ với các thành tích ở Karate và cầu mây. Đây cũng là hai môn tiếp tục mang về Huy chương Vàng cho Việt Nam sau thành công tại kỳ ASIAD trước.

Lễ bế mạc khép lại hành trình Aichi-Nagoya với lời tạm biệt của nước chủ nhà Nhật Bản và lời hẹn mới tại Doha. ASIAD 20 đã để lại những ký ức về một kỳ đại hội nơi thể thao tiếp tục trở thành cầu nối giữa các quốc gia.