Ánh mắt thất vọng của Ferguson

Highlights Fulham 1-1 Manchester United Rạng sáng 21/9, Manchester United hòa Fulham với tỷ số 1-1 tại vòng 5 Premier League 2026/27.

Ống kính truyền hình nhiều lần hướng về Ferguson trên khán đài sân Craven Cottage. Hình ảnh Ferguson với vẻ mặt buồn bã trên khán đài nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Một CĐV viết: "Bạn có thể nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt Sir Alex Ferguson". Người khác bình luận: "Tôi nghĩ ông ấy chẳng thể hài lòng với những gì đang chứng kiến". Một ý kiến khác thậm chí cho rằng Ferguson "thất vọng tột cùng".

Alex Ferguson lộ rõ vẻ buồn bã trên khán đài.

Ferguson dành 27 năm dẫn dắt đội bóng và giành 13 chức vô địch Premier League, trong đó danh hiệu gần nhất đến vào năm 2013. Vị HLV huyền thoại của MU vẫn đều đặn theo dõi đội bóng dù CLB trải qua khởi đầu đầy khó khăn dưới thời Michael Carrick.

MU tưởng như phải nhận thất bại thứ ba sau năm vòng đấu khi Lisandro Martinez phản lưới nhà trong hiệp hai. Đội khách thi đấu bế tắc và đứng trước nguy cơ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Phải đến phút 89, Matheus Cunha mới ghi bàn và giúp đội khách giành lại 1 điểm.

MU hiện chỉ có một chiến thắng tại Premier League mùa này, trước đội mới lên hạng Ipswich Town. Họ lần lượt thất bại trước Hull và Man City, đồng thời bị Everton cầm hòa. Tại Carabao Cup, đội bóng của Carrick cũng để thua Brighton 2-3. Sau 5 vòng, MU đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League. Đáng chú ý là mùa trước, họ từng thi đấu khởi sắc và cán đích ở vị trí thứ ba sau khi Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng 1.