Loại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 20

Tối 21-9, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20. Trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận tin vui khi chỉ cần kết quả hòa là vào tứ kết với tư cách là 2 trong 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trận hòa 0-0 giúp đội tuyển Việt Nam loại Thái Lan để góp mặt ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20. Ảnh: VFF

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã tạo ra thế trận cân tài cân sức. Hai đội thi đấu giằng co, không tạo ra quá nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau.

Điểm chung của hai đội là đều thiếu tốc độ và sự sắc sảo ở những tình huống cuối cùng. Do cần phải thắng mới giành quyền đi tiếp, đội tuyển nữ Thái Lan bung sức trong những phút cuối, tạo ra sức ép nhưng không thể ghi bàn.

Theo số liệu thống kê, đội tuyển nữ Việt Nam cầm bóng 51%, còn Thái Lan kiểm soát 49% thời lượng trận đấu. Thái Lan vượt trội với 8 cú dứt điểm (so với 3 cú của tuyển nữ Việt Nam) nhưng cả hai đội đều có 2 tình huống dứt điểm trúng đích. Tỷ số 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Với kết quả trên, đội tuyển nữ Việt Nam sở hữu 1 điểm, bằng điểm với Thái Lan nhưng xếp thứ 3 bảng E nhờ hơn chỉ số phụ. Khi xét các đội xếp thứ 3 với bảng đấu khác, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng hơn Myanmar bởi chỉ số phụ.

Ở tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 20 diễn ra ngày 25-9, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Trung Quốc. Các cặp tứ kết còn lại gồm: CHDCND Triều Tiên – Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản – Philippines, Hàn Quốc – Uzbekistan.