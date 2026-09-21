Loại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam nghẹt thở giành vé tứ kết ASIAD 20

Cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết ASIAD 2026. Việt Nam có lợi thế khi chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp, trong khi Thái Lan buộc phải hướng tới chiến thắng.

Chia điểm Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam nghẹt thở giành vé tứ kết ASIAD 20 (Ảnh: VFF)

Trong suốt 90 phút, hai đội thi đấu giằng co. Có một số cơ hội để cả hai có thể vươn lên nhưng đều không tận dụng thành công. Càng về cuối trận, sức ép của Thái Lan càng lớn. Đội bóng này hiểu rằng một trận hòa đồng nghĩa với việc bị loại nên liên tục đẩy cao đội hình tìm bàn thắng.

Tuy nhiên, sự nóng vội khiến các pha tấn công của Thái Lan thiếu đi độ chính xác ở những tình huống quyết định. Trong khi đó, hàng thủ Việt Nam thi đấu tập trung, còn thủ môn Kim Thanh tiếp tục là chốt chặn quan trọng trước khung thành.

Không có bàn thắng nào được ghi, hai đội khép lại trận đấu với kết quả hòa 0-0.

Với 1 điểm có được, ĐT nữ Việt Nam chính thức giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đối thủ tiếp theo của các cô gái Việt Nam là Trung Quốc, đội bóng được đánh giá vượt trội. Theo lịch thi đấu, hai đội sẽ gặp nhau lúc 15h00 ngày 25-9 tại sân Nagai, Osaka.