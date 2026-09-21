PV GAS đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia năm 2026

Đây là lần đầu tiên Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia có một nhà tài trợ riêng, qua đó bổ sung nguồn lực cho công tác tập luyện, tập huấn và thi đấu trong năm 2026, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế, trong đó có ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Lễ công bố, giới thiệu Nhà tài trợ đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền Nam Quốc gia năm 2026 - PV GAS.

Tiếp nối gần hai thập kỷ đồng hành với bóng chuyền Việt Nam

Việc PV GAS đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia là bước tiếp theo trong hành trình gắn bó với bóng chuyền Việt Nam được doanh nghiệp duy trì qua nhiều giai đoạn.

Trong giai đoạn 2008-2013, PV GAS trực tiếp quản lý và tài trợ câu lạc bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM). Đội bóng tham dự Giải Vô địch Quốc gia, từng nằm trong nhóm các đội mạnh và đóng góp nhiều vận động viên cho Đội tuyển Quốc gia.

Từ năm 2010-2015, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), đơn vị thành viên của PV GAS, đồng hành với các hoạt động bóng chuyền bãi biển và đội tuyển bóng chuyền bãi biển quốc gia. Hoạt động hỗ trợ tập trung vào tổ chức các giải đấu, đào tạo và tạo điều kiện để đội tuyển tham dự các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Giai đoạn 2015-2020, PV GAS tiếp tục đồng hành cùng Giải Vô địch quốc gia trong 6 mùa giải liên tiếp. Sự tham gia của doanh nghiệp góp phần duy trì sân chơi chuyên môn cao cho các câu lạc bộ, vận động viên và hoạt động thi đấu của bóng chuyền Việt Nam.

Từ cấp câu lạc bộ, bóng chuyền bãi biển đến hệ thống giải đấu quốc gia, sự đồng hành của PV GAS từng bước mở rộng về phạm vi, tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục gắn bó trực tiếp với Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia trong năm 2026.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tặng hoa và bảng danh vị cho ông Trần Quang Tùng, Phó Trưởng Ban Phát triển Kinh doanh PV GAS - đại diện Nhà tài trợ PV GAS.

Hướng tới những đấu trường lớn

Năm 2026, bóng chuyền nam Việt Nam bước vào giai đoạn có nhiều nhiệm vụ thi đấu quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng người Italia Federico Rampazzo, ban huấn luyện và các vận động viên đang triển khai định hướng chuyên môn mới, hướng tới nâng cao chất lượng thi đấu và khả năng cạnh tranh tại các giải đấu quốc tế.

Đội tuyển đã tạo dấu ấn với chức vô địch SEA V CUP 2026 chặng 2. Kết quả này tạo thêm động lực cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo, trong đó có ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường chào mừng sự đồng hành của PV GAS, đồng thời đánh giá đây là nguồn lực cần thiết đối với quá trình chuẩn bị giúp ban huấn luyện và các tuyển thủ nam quốc gia có điều kiện lý tưởng nhất để tập trung tập huấn và thi đấu.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường, phát biểu chào mừng.

Việc trực tiếp đồng hành cùng Đội tuyển Bóng chuyền nam Quốc gia đã nối dài hành trình đóng góp bền bỉ của PV GAS cho bóng chuyền Việt Nam. Không dừng lại ở việc hỗ trợ các câu lạc bộ, các giải đấu quốc nội hay bộ môn bóng chuyền bãi biển, PV GAS giờ đây đã vươn tầm ảnh hưởng khi trực tiếp tiếp sức cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế.

Đối với đội tuyển, nguồn lực từ chương trình tài trợ được kỳ vọng góp phần hỗ trợ công tác tập luyện, thi đấu, qua đó tạo thêm điều kiện để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và hướng tới những mục tiêu mới trên đấu trường quốc tế.