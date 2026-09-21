Vinicius mất dần vị thế trong đội hình Real Madrid

Màn trình diễn mờ nhạt tại Metropolitano khiến Vinicius Junior phải nhường chỗ ngay đầu hiệp hai. Quyết định rút tiền đạo người Brazil ra nghỉ ở phút 54 cho thấy sự kiên nhẫn của HLV Jose Mourinho đang dần chạm đáy, trong khi đối tác của cầu thủ này là Kylian Mbappe vẫn được tin tưởng thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Đầu mùa giải, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng cố gắng chia sẻ thời lượng thi đấu nhằm giữ cân bằng phòng thay đồ. Dẫu vậy, xu hướng này đang đảo chiều rõ rệt khi vai trò của ngôi sao 26 tuổi ngày càng mờ nhạt. Ở bốn trận đấu gần nhất, Vinicius đều bị thay ra.

Vinicius đã bị thay ra 4 trận liên tiếp, khiến bản thân có nguy cơ bị mất suất đá chính

Tiền đạo người Brazil rời sân ở phút 87 trước Inter, phút 89 khi gặp Rayo, phút 68 trong trận đấu với Elche và phút 54 ở derby Madrid. Thời điểm bị thay ra cũng ngày càng sớm, phản ánh vai trò đang giảm dần của cầu thủ từng được coi là ngôi sao số một của đội chủ sân Bernabéu. Trong khi đó, Mbappe đã đá trọn vẹn 7 trận, với tổng cộng 720 phút. Vinicius thi đấu 652 phút trong 8 trận, trong đó chỉ có 3 trận anh góp mặt xuyên suốt 90 phút.

Sự khác biệt còn thể hiện rõ qua các con số. Mbappe đã ghi 8 bàn sau 8 trận, trong khi Vinicius mới có 1 bàn và 3 kiến tạo. Chân chạy cánh mang áo số 7 cũng mang về một quả phạt đền cho Real Madrid trong trận gặp Real Betis.

Vinicius không còn là ngôi sao số một của Real Madrid

Hiệu suất khiêm tốn khiến ngôi sao 26 tuổi tụt xuống vị trí thứ năm trong danh sách lập công của Los Blancos, xếp sau cả Mbappe, Jude Bellingham, Arda Guler và tài năng trẻ Espi, người chỉ cần 26 phút ra sân để vượt qua số bàn thắng của anh.

Sau giai đoạn đầu mùa được trao nhiều cơ hội, Vinicius đang phải đối mặt với sức ép lớn hơn trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công Real Madrid. Nếu phong độ không được cải thiện, vị trí đá chính của tiền đạo người Brazil có thể tiếp tục bị đặt dấu hỏi trong thời gian sắp tới.