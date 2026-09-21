Tuyển nữ Việt Nam lách qua khe cửa hẹp, gặp Trung Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

Bước vào trận đấu quyết định, hai đại diện Đông Nam Á nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Do bắt buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp, tuyển nữ Thái Lan chủ động gia tăng sức ép và kiểm soát bóng ở nhiều thời điểm. Trái lại, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Trong 45 phút đầu tiên, thế trận diễn ra giằng co quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Cơ hội đáng chú ý nhất của Việt Nam ở hiệp 1 đến ở phút 42, khi Dương Thị Vân tung cú dứt điểm chệch cột dọc sau tình huống phạt góc.

Tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan 0-0. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục đẩy cao tốc độ tấn công. Đây cũng là lúc hàng phòng ngự Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Kim Thanh, thi đấu lăn xả và tỏa sáng rực rỡ. Phút 51, Kim Thanh đổ người xuất sắc cứu thua sau tình huống xử lý lỗi của đồng đội.

Đến phút 76, Saowalak vượt qua thủ môn Kim Thanh nhưng các hậu vệ áo đỏ đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Về cuối trận, Bích Thùy có cơ hội đánh đầu ở phút 87 nhưng bóng đi nhẹ. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 chung cuộc.

Khép lại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E với 1 điểm và hiệu số -9. Thái Lan có cùng điểm số và hiệu số nhưng xếp cuối bảng do ghi ít hơn Việt Nam 1 bàn thắng.

Tấm vé đi tiếp của Việt Nam chính thức được ấn định nhờ kết quả ở bảng F, khi Myanmar hòa Bangladesh 0-0 và kết thúc vòng bảng với 1 điểm cùng hiệu số -13. Như vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã xuất sắc lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để tiến vào tứ kết.

Tại trận tứ kết diễn ra vào lúc 13h ngày 25/9 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với thử thách rất lớn là đội tuyển nữ Trung Quốc.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Thái Lan: Sodchuen, Yongkul, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Jiratthanapaviboon, Kaewanta, Sontisawat, Pengngam, Mongkoldee.

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