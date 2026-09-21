Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 hôm nay 21/9: Việt Nam có thêm HCĐ

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Tính đến hết ngày 21/9/2026, bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tổ chức tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) chứng kiến sự áp đảo của đoàn thể thao Trung Quốc. Với thành tích nổi bật ở nhiều môn thi đấu, Trung Quốc đang giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt đứng sau, tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn trong nhóm dẫn đầu. Nhiều cường quốc thể thao châu Á tiếp tục cho thấy sức mạnh ở các môn Olympic và võ thuật.

Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ Karate - Ảnh: Tam Ninh

Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 3 huy chương đồng, tạm xếp hạng 21 trên bảng tổng sắp. Những tấm HCĐ đầu tiên của Việt Nam đến từ các môn có thế mạnh và nhận được nhiều kỳ vọng.

Cụ thể, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ Teqball. Ở môn karate, Việt Nam có thêm hai tấm HCĐ khi Bùi Ngọc Nhi đứng thứ ba nội dung kata cá nhân nữ, còn Nguyễn Thị Diệu Ly giành huy chương ở nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg.

Trong những ngày thi đấu tiếp theo, đoàn Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào các môn như karate, wushu, cầu mây, bắn súng, rowing và nhiều nội dung Olympic khác để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.