Tottenham tái khởi động kế hoạch chiêu mộ Morgan Gibbs-White

Theo nguồn tin từ Football Insider, HLV Roberto De Zerbi đang thúc giục ban lãnh đạo Tottenham nối lại đàm phán để chiêu mộ Morgan Gibbs-White vào tháng 1 tới. Spurs từng theo đuổi gắt gao tiền vệ người Anh vào năm 2025 với ý định kích hoạt điều khoản giải phóng 60 triệu bảng.

Tuy nhiên, thương vụ khi đó đổ vỡ do Nottingham Forest phản ứng dữ dội và đe dọa khởi kiện. Sau biến cố này, Gibbs-White ký hợp đồng gia hạn với Forest. Dẫu vậy, cầu thủ 25 tuổi vẫn là mục tiêu dài hạn mà đại diện Bắc London kiên trì săn đón.

Gibbs-White được Tottenham xem là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng

Để sở hữu Gibbs-White ở thời điểm hiện tại, Tottenham sẽ phải đối mặt mức giá khổng lồ. Forest hiện định giá ngôi sao số một của mình khoảng 125 triệu bảng, con số phản ánh phong độ bùng nổ của cầu thủ này với 15 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa trước và thêm 13 pha lập công trong năm 2026.

Bên cạnh hợp đồng dài hạn với tiền vệ người Anh, Forest còn không chịu bất kỳ áp lực tài chính nào sau khi vừa thu về khoản tiền lớn từ thương vụ bán Elliot Anderson cho Manchester City. Do đó, nếu muốn thuyết phục đội chủ sân City Ground nhả người, Spurs buộc phải kích nổ một "bom tấn" thực sự.

Gibbs-White là một trong những cầu thủ quan trọng của Nottingham Forest

Dù đã chi hơn 400 triệu bảng mua sắm trong phiên chợ hè vừa qua, Tottenham lại đang khởi đầu mùa giải 2026/27 một cách đầy thất vọng. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của HLV De Zerbi vẫn chưa biết mùi chiến thắng (hòa 2, thua 3), ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng (đều trong trận thua Aston Villa 2-3).

Sự bế tắc trong khâu triển khai buộc De Zerbi phải tìm kiếm một "ngòi nổ" đột biến. Gibbs-White, với sự đa năng ở vị trí số 10 lẫn tiền vệ công, cùng nhãn quan kiến tạo và khả năng xâm nhập vòng cấm nhạy bén, được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép then chốt vực dậy sức sống cho hàng công Spurs.