ASIAD 2026: TDDC Việt Nam có 3 đại diện lọt vào chung kết

Ở nội dung vòng treo, Nguyễn Văn Khánh Phong hoàn thành bài thi với 13,833 điểm, đứng thứ 8 trong tổng số 35 VĐV tham dự vòng loại, qua đó giành suất vào chung kết.

Đội tuyển TDDC Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại ASIAD 2026

Đáng chú ý, thành tích của Khánh Phong cũng cao hơn Carlos Yulo (Philippines), VĐV từng 2 lần giành HCV Olympic, khi ngôi sao này chỉ đạt 13,500 điểm ở nội dung vòng treo.

Tuy nhiên, vòng treo không phải nội dung sở trường của Yulo. Tại ASIAD 2026, VĐV Philippines được kỳ vọng nhiều ở thể dục tự do và nhảy chống.

Trong khi đó, Đặng Ngọc Xuân Thiện tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở ngựa tay quay. Anh đạt 14,300 điểm, xếp thứ 7 trong số 40 VĐV dự vòng loại và giành quyền vào chung kết.

Ở nội dung nhảy chống, Trịnh Hải Khang trải qua màn thi đấu đầy kịch tính. Lần nhảy đầu tiên, anh được 12,966 điểm, còn lần thứ hai đạt 14,033 điểm, với điểm trung bình ban đầu là 13,499.

VĐV Trịnh Hải Khang tại nội dung nhảy chóng

Sau đó, HLV Trương Minh Sang khiếu nại về điểm độ khó của bài thi. Tổ trọng tài tiến hành xem xét và điều chỉnh điểm độ khó tăng thêm 0,4 điểm, giúp điểm lần nhảy đầu của Hải Khang được nâng lên 13,366. Nhờ vậy, điểm trung bình của VĐV Việt Nam tăng lên 13,700 điểm, giúp anh đứng thứ 6 vòng loại và góp mặt ở chung kết.

Như vậy, TDDC Việt Nam có 3 đại diện vào chung kết đơn môn ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, mở ra cơ hội tranh chấp huy chương tại ASIAD 2026.