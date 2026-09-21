Hòa kịch tính Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 20

Tối 21/9, tuyển nữ Việt Nam bước vào màn so tài với Thái Lan tại lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 20.

Với việc chỉ cần có được kết quả hòa là sẽ chắc chắn giành vé vào tứ kết, tuyển nữ Việt Nam vì thế chủ động chơi chậm, chắc trên phần sân nhà để thăm dò đối thủ.

Tuyển nữ Việt Nam có trận đấu đầy nỗ lực trước Thái Lan (Ảnh: FAT).

Chiều ngược lại, Thái Lan cũng không dám mạo hiểm đẩy đội hình lên quá cao để tấn công. Do đó, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm và hai đội không tạo ra được quá nhiều cơ hội.

Phút 21, Nguyễn Thị Hoa thoát xuống bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt thuận lợi vào khu vực cấm địa. Hải Yến di chuyển đón bóng và có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần, nhưng hậu vệ Uraiporn kịp thời can thiệp.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, tuyển nữ Việt Nam suýt phải trả giá. Phút 28, sau quả phạt góc, Panittha bật cao đánh đầu ở cự ly gần nhưng đưa bóng đi chệch khung thành của Kim Thanh.

Một phút sau, khung thành tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động. Kanyanat thoát xuống phía sau hàng phòng ngự áo đỏ trước khi thực hiện cú dứt điểm một chạm ngay trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Kim Thanh, nhưng bóng lại đi không trúng đích.

Càng về những phút cuối hiệp một, Thái Lan càng tấn công mạnh mẽ hơn với mục tiêu tìm bàn khai thông thế bế tắc.

Phút 35, đội bóng xứ chùa Vàng lại gây sức ép bằng quả tạt khó chịu từ cánh trái vào trước cầu môn. Sự thiếu ăn ý giữa hàng phòng ngự Việt Nam và thủ môn Kim Thanh khiến tình huống trở nên nguy hiểm, nhưng rất may không có pha phản lưới nhà.

Bước sang hiệp hai, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, trong khi tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì số đông cầu thủ ở phần sân nhà để thực hiện nhiệm vụ phòng ngự.

Tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết ASIAD 20 (Ảnh: FAT).

Phút 51, trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, Thanh Nhã xử lý không tốt khiến trái bóng bất ngờ đi thẳng về phía cầu môn đội nhà. Rất may, Kim Thanh kịp đổ người đẩy bóng ra hết đường biên ngang, giúp tuyển nữ Việt Nam tránh bàn thua.

Sau khoảng thời gian chịu sức ép, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc bắt đầu tổ chức được những pha lên bóng đáng chú ý.

Phút 61, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Hải Yến âm thầm băng vào nhưng không kịp tung ra cú sút ở cự ly gần.

HLV Hoàng Văn Phúc thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự khi đưa Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân vào sân thay Hải Yến, Thanh Nhã cùng Dương Thị Vân. Những điều chỉnh này giúp các pha phối hợp của đội bóng áo đỏ trở nên thanh thoát hơn.

Phút 75, từ quả tạt của đồng đội, Cù Thị Huỳnh Như thực hiện cú đánh đầu ngược ở cự ly gần, vượt qua tầm với của thủ môn Sodchuen Thichanan, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Những phút cuối, cả hai đội đều có thêm những cơ hội để ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng được và trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0.

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam khép lại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 20 với 1 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn vào tứ kết với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Đội hình xuất phát: Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến. Nữ Thái Lan: Sodchuen, Yongkul, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Jiratthanapaviboon, Kaewanta, Sontisawat, Pengngam, Mongkoldee.