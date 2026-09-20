Angelababy vướng tin đồn tái hôn

Chuyện tình cảm của Angelababy đang trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trong làng giải trí Hoa ngữ. Những ngày gần đây, một số trang tin và tài khoản truyền thông Trung Quốc lan truyền thông tin nữ diễn viên đã có mối quan hệ mới với một doanh nhân ngoài giới giải trí, thậm chí cho rằng cô đang chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân thứ hai.

Theo các nguồn tin đang được chia sẻ, người đàn ông được nhắc đến là một doanh nhân có điều kiện kinh tế tốt nhưng sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng. Một số bài viết còn cho rằng Angelababy đã âm thầm tìm hiểu người này trong vài năm trước khi tính đến chuyện lâu dài. Tuy nhiên, danh tính của người đàn ông vẫn chưa được công bố bằng nguồn đáng tin cậy.

Angelababy đang vướng tin có mối quan hệ mới với một doanh nhân kín tiếng, song nữ diễn viên chưa lên tiếng xác nhận.

Đáng chú ý, một số bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc sử dụng cách diễn đạt như Angelababy đã tái hôn hoặc đã chính thức công bố hôn sự. Thực tế, các thông tin được cung cấp hiện chưa cho thấy Angelababy hay ê kíp của nữ diễn viên từng trực tiếp xác nhận chuyện kết hôn. Vì vậy, thông tin cô đã trở thành vợ của một doanh nhân hay đang chuẩn bị tổ chức đám cưới vẫn nên được xem là tin đồn.

Angelababy từng trải qua một trong những cuộc hôn nhân nổi tiếng nhất làng giải trí Trung Quốc với Huỳnh Hiểu Minh. Hai người bắt đầu được chú ý về chuyện tình cảm từ năm 2010, sau đó công khai mối quan hệ và tổ chức hôn lễ quy mô lớn tại Thượng Hải vào năm 2015. Đám cưới khi ấy thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông châu Á và từng được gọi là một trong những hôn lễ đình đám nhất của giới nghệ sĩ Hoa ngữ.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng có cuộc hôn nhân thu hút sự chú ý lớn trước khi thông báo ly hôn năm 2022.

Hai ngôi sao có một con trai thường được truyền thông gọi bằng biệt danh Tiểu Hải Miên. Sau nhiều năm chung sống, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức thông báo ly hôn vào đầu năm 2022. Cả hai cho biết sẽ tiếp tục cùng chăm sóc con, khép lại cuộc hôn nhân từng nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Sau ly hôn, đời tư của Angelababy nhiều lần xuất hiện những đồn đoán về chuyện hẹn hò. Nữ diễn viên từng bị gán ghép với một số nhân vật ngoài giới giải trí, nhưng phần lớn thông tin đều thiếu hình ảnh hoặc bằng chứng đủ sức xác nhận một mối quan hệ. Bởi vậy, tin tái hôn lần này tiếp tục tạo ra nhiều câu hỏi khi người được cho là bạn đời mới của cô vẫn gần như chưa lộ diện.

Tên Huỳnh Hiểu Minh cũng được nhắc đến khi tin đồn lan rộng. Một số nguồn tự truyền thông cho rằng nam diễn viên đã biết danh tính người mới của vợ cũ và không muốn con trai sống chung với cha dượng. Đây hiện chỉ là thông tin được truyền lại từ các nguồn giấu tên. Huỳnh Hiểu Minh chưa trực tiếp xác nhận những phát biểu như vậy, vì thế không có cơ sở để xem đây là thái độ chính thức của nam diễn viên.

Huỳnh Hiểu Minh cũng bị nhắc tên giữa tin đồn tình cảm mới của vợ cũ, nhưng chưa có phản hồi trực tiếp về những thông tin đang lan truyền.

Tương tự, những thông tin cho rằng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng ký một danh sách gồm nhiều điều khoản chi tiết sau ly hôn cũng chủ yếu xuất phát từ truyền thông và các trang tin giải trí. Điều có thể xác định từ tuyên bố công khai của hai nghệ sĩ là họ đã kết thúc quan hệ vợ chồng và cùng giữ trách nhiệm với con trai.

Sau cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy vẫn là cái tên được quan tâm trong lĩnh vực phim ảnh và thời trang. Khán giả từng biết đến cô qua nhiều tác phẩm như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Địch Nhân Kiệt: Thần Đô Long Vương, Ma Thổi Đèn: Tầm Long Quyết hay Vân Trung Ca. Bên cạnh diễn xuất, cô còn duy trì sức ảnh hưởng nhờ thời trang, quảng cáo và các chương trình giải trí.

Angelababy vẫn nhận được sự quan tâm lớn mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí và thời trang.

Những năm gần đây, hoạt động nghệ thuật của Angelababy có thời điểm gặp nhiều biến động, nhưng mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện hay thực hiện bộ ảnh mới vẫn nhận được lượng thảo luận đáng kể. Điều này cũng lý giải vì sao những thông tin liên quan tới đời sống tình cảm của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, câu chuyện Angelababy tái hôn vẫn chưa vượt khỏi phạm vi tin đồn. Chưa có thông báo cưới, hình ảnh hôn lễ hay xác nhận trực tiếp từ nữ diễn viên về một người chồng mới. Vì vậy, thay vì khẳng định Angelababy đã tái hôn, cách diễn đạt phù hợp hơn là nữ diễn viên đang vướng tin có quan hệ tình cảm với một doanh nhân kín tiếng và có khả năng tiến tới hôn nhân.

Hiện chưa có căn cứ đáng tin cậy để khẳng định Angelababy đã tái hôn hoặc chuẩn bị tổ chức đám cưới lần hai.

Sau hơn bốn năm kể từ ngày chia tay Huỳnh Hiểu Minh, việc Angelababy có lựa chọn một chương mới trong đời sống riêng hay không vẫn là câu chuyện thuộc về nữ diễn viên. Cho đến khi người trong cuộc lên tiếng, những thông tin về đám cưới lần hai của cô vẫn cần được nhìn nhận thận trọng.