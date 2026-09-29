Hoa hậu Kỳ Duyên đẹp đôi bên Đoàn Thiên Ân

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, cô ngày càng được chú ý bởi phong cách thời trang biến hóa, vóc dáng thon gọn và hình ảnh ngày càng trưởng thành.

Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên Đoàn Thiên Ân, thu hút sự quan tâm của khán giả. Cả hai cùng xuất hiện với diện mạo trẻ trung, nổi bật nhờ nhan sắc cuốn hút và vòng eo thon gọn sau quá trình chăm chỉ tập luyện, giữ dáng.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên Đoàn Thiên Ân.

Đáng chú ý, Kỳ Duyên hài hước viết: "Cứ đi cạnh nhau như này, bảo sao người ta nói mình đẹp đôi".

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ. Không chỉ dành lời khen cho diện mạo ngày càng rạng rỡ của Kỳ Duyên và Thiên Ân, khán giả còn thích thú trước cách cả hai tương tác tự nhiên, thân thiết. Một số ý kiến cho rằng hai nàng hậu có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình, phong cách nên khi đứng cạnh nhau tạo cảm giác hài hòa.

Kỳ Duyên hài hước nói về chuyện được khen đẹp đôi khi sánh bước bên Đoàn Thiên Ân.

Đặc biệt, vóc dáng của Kỳ Duyên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Người đẹp nhiều lần chia sẻ những hình ảnh trong quá trình tập luyện và duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp để giữ hình thể săn chắc. Trong những khoảnh khắc đời thường, cô thường lựa chọn trang phục tôn dáng, khoe đường cong nhưng vẫn giữ hình ảnh trẻ trung, năng động.

Về Đoàn Thiên Ân, người đẹp cũng nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình ngày càng hoàn thiện. Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí và tham gia nhiều chương trình. Thiên Ân cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, qua đó cho thấy hình ảnh một nàng hậu tự tin và ngày càng trưởng thành.

Hiện tại, Kỳ Duyên vẫn duy trì hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau. Bên cạnh các sự kiện thời trang, chương trình giải trí, cô dành thời gian chăm sóc bản thân và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Người đẹp cũng chú trọng việc rèn luyện vóc dáng, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện với người hâm mộ. Sau nhiều năm đăng quang, Kỳ Duyên cho thấy sự thay đổi rõ rệt về phong cách, từ một hoa hậu trẻ tuổi trở thành gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực thời trang và giải trí.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân cũng có nhiều hoạt động đáng chú ý sau hành trình tại Miss Grand International 2022. Người đẹp tiếp tục phát triển công việc trong showbiz, xuất hiện tại các sự kiện và tham gia nhiều dự án liên quan đến thời trang, giải trí.

Kỳ Duyên và Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống. Hai người đẹp nhiều lần đồng hành trong công việc, xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Sự gần gũi khiến cả hai được khán giả đặc biệt quan tâm mỗi khi xuất hiện chung.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được nhiều khán giả yêu mến.