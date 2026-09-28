An toàn bữa ăn bán trú

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Tam Thanh kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hoa Sữa

Với trẻ mầm non, mỗi ngày các em ăn, ngủ và sinh hoạt 2 buổi tại trường nên việc bảo đảm an toàn cho từng bữa ăn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Ngay từ khâu lựa chọn thực phẩm, các trường ưu tiên các cơ sở cung cấp có uy tín, nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng, có hợp đồng và cam kết trách nhiệm cụ thể. Khi thực phẩm được đưa đến trường, nhân viên nhà bếp kiểm tra kỹ về số lượng, chất lượng, độ tươi trước khi tiếp nhận. Tại Trường Mầm non Hoa Sữa, phường Tam Thanh, 450 học sinh được phục vụ ăn bán trú trong khu bếp được bố trí rõ từng khu vực, từ tiếp nhận, sơ chế thực phẩm tươi sống đến chế biến và khu để thức ăn chín. Chị Nguyễn Thị Thúy, Tổ trưởng Tổ Văn phòng - Dinh dưỡng, Trường Mầm non Hoa Sữa cho biết: Từ giao nhận đến sơ chế, chế biến và hoàn thiện món ăn, các khâu đều được thực hiện theo quy trình bếp một chiều; khu vực bếp được vệ sinh, sắp xếp gọn gàng.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quý Hòa, việc chăm lo bữa ăn cho học sinh cũng bắt đầu từ những khâu đầu tiên. Thực phẩm sau khi tiếp nhận được kiểm tra, kiểm thực trước khi chế biến; thức ăn sau khi nấu được chia suất, lưu mẫu theo quy định; khu vực bếp, dụng cụ chế biến được vệ sinh thường xuyên. Thực đơn được thay đổi theo ngày, phù hợp với lứa tuổi. Em Bàn Huy Hải, học sinh lớp 4A cho biết: Cơm ở trường ngon, có đầy đủ canh, rau, thịt, cá và các món được thay đổi theo ngày. Em thấy ăn ngon, có sức học tập và vui chơi.

Không chỉ nhà trường chủ động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, những ngày đầu năm học, UBND các xã, phường đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các bếp ăn trường học. Qua kiểm tra, các trường cơ bản thực hiện đúng quy trình, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, khu bếp được bố trí bảo đảm yêu cầu; đại diện phụ huynh cũng tham gia chứng kiến giao nhận thực phẩm tại các trường. Đến nay, qua kiểm tra và theo dõi, chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn bán trú được kiểm tra.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2446 ngày 1/9/2026, triển khai Chỉ thị số 33 ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục được yêu cầu rà soát điều kiện tổ chức bếp ăn, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đến việc lựa chọn, tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Cùng với kiểm tra của cơ quan chức năng, nhà trường tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất và chất lượng bữa ăn; những thông tin liên quan đến bữa ăn học đường được công khai để phụ huynh theo dõi, phản ánh khi cần thiết. Việc rà soát bếp ăn tập thể, căng tin trường học được yêu cầu hoàn thành trong tháng 9/2026, qua đó kiểm soát chặt hơn từng khâu, từ thực phẩm được đưa vào bếp đến suất ăn được trao cho học sinh.

Những ngày đầu năm học, cùng với việc các trường siết chặt các khâu tại bếp ăn, UBND các xã, phường cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh những nội dung chưa bảo đảm. Sự phối hợp giữa nhà trường, chính quyền và cha mẹ học sinh đang tạo thêm nhiều lớp kiểm soát đối với bữa ăn bán trú. Bởi phía sau mỗi suất cơm được đưa đến tay học sinh là cả một chuỗi công việc phải được thực hiện cẩn thận, đúng quy trình, để các em có một bữa ăn an toàn và yên tâm học tập, sinh hoạt tại trường.