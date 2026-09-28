Trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau vụ 'thịt như tóp mỡ'

Trường Tiểu học Quảng Bị 1 vừa thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh từ ngày 28/9, sau khi UBND xã Quảng Bị yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ này tại các trường trên địa bàn do chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định.

Hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quảng Bị 1 được lan truyền trên mạng cho rằng "toàn top mỡ". Ảnh cắt từ clip

Nhà trường cho biết, do chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định nên tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh.

Hiện nay, địa phương đang khẩn trương lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và hướng dẫn của thành phố.

Sau khi UBND xã lựa chọn được đơn vị đủ điều kiện, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định.

Trong thời gian này, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động bố trí đưa, đón học sinh đúng giờ.

Nhà trường mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm và phối hợp của phụ huynh trong thời gian nhà trường và UBND xã thực hiện các thủ tục cần thiết, nhằm bảo đảm bữa ăn bán trú của học sinh được tổ chức an toàn, chất lượng và đúng quy định.

Nhà trường sẽ thông báo kịp thời tới phụ huynh ngay khi đủ điều kiện để tổ chức ăn bán trú trở lại.

Cùng trên địa bàn, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 cũng thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 28/9 và đề nghị cha mẹ học sinh chủ động bố trí đưa đón con đúng giờ, đảm bảo an toàn.