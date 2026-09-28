Mang sức trẻ, nhiệt huyết chinh phục tri thức, đóng góp tích cực cho ngành Ngân hàng

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Lễ Khai giảng

Làm giàu hành trang tri thức và chuyên môn nghiệp vụ

Trong hành trình phát triển của Học viện Ngân hàng, mỗi một năm học là một bước tiếp nối giữa truyền thống và đổi mới, giữa những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ với những yêu cầu mới của ngành Ngân hàng, của giáo dục đại học và của đất nước. Phát biểu khai mạc Lễ Khai giảng, PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết, năm học 2025-2026 đã qua dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, nhân viên nhà trường đã đoàn kết đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mang lại thành công lớn lao cho nhà trường trên tất cả các phương diện hoạt động. Mỗi cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, viên chức và người lao động đã phát huy rất tốt tinh thần trách nhiệm, hăng say, tận tâm với nghề... trở thành một đại sứ của Học viện Ngân hàng trong việc lan tỏa các giá trị nhà trường đến các bậc phụ huynh, đến các nhà tuyển dụng và rộng hơn là đến toàn xã hội.

Mùa tuyển sinh 2026-2027, Học viện Ngân hàng có hơn 54.000 thí sinh đăng ký ứng tuyển vào Học viện; trong đó có hơn 4.600 thí sinh xuất sắc trúng tuyển với số điểm rất cao, vinh dự trở thành tân sinh viên khóa 29, niên khóa 2026-2030. Song, theo PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, học đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công và vào đại học không phải chỉ để học, mà vào đại học là để trưởng thành, rèn luyện, khám phá, chinh phục và dần hoàn thiện bản thân. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các em hãy làm giàu thêm hành trang của chính mình bằng tri thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, bằng khả năng tư duy giải quyết các vấn đề, mở rộng các mối quan hệ, bằng tình bạn, tình yêu và bằng việc dấn thân vào mọi hoạt động mang lại giá trị chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.

PGS.TS. Bùi Hữu Toàn khuyến nghị, bên cạnh tri thức, các em hãy làm giàu cho bản thân các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cần thiết để phục vụ cho công việc và cuộc sống. Không có bất kỳ một lớp học kỹ năng mềm dành riêng và phù hợp hoàn toàn với mỗi em mà chúng được tích hợp trong các bài giảng của thầy cô và các hoạt động mà các em trực tiếp tham gia.

Những kỹ năng như: trao đổi, làm việc nhóm, tổ chức và quản lý thời gian, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, học tập tích cực... sẽ giúp các em có được bản lĩnh cần thiết để sống và làm việc, để có thể tự tin làm chủ chính mình, tự đưa ra các quyết định đúng đắn nhất trong quá trình học tập và trên con đường lập nghiệp mà chắc chắn không phải lúc nào cũng thuận lợi, PGS. TS. Bùi Hữu Toàn khẳng định.

PGS.TS. Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Học viện Ngân hàng, phát biểu tại Lễ Khai giảng

Đặc biệt, năm học 2026-2027 là một năm học đánh dấu chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện Ngân hàng. Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối với giáo dục đại học, yêu cầu đặt ra không chỉ là truyền đạt kiến thức mà phải tạo ra năng lực, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm của người học, không chỉ đổi mới chương trình mà phải đổi mới cả phương thức quản trị, phương thức dạy và học, nghiên cứu và phục vụ xã hội.

Trong bối cảnh đó, trong năm học mới 2026-2027, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, Học viện cần phải đo đếm được những chuyển biến thực chất trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, những đóng góp cho xã hội, đặc biệt là cho ngành Ngân hàng; phải đặt sứ mệnh và từng bước trở thành một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, tham gia tư vấn chính sách và truyền tải tri thức, chính sách của Ngành tới xã hội.

Thống đốc Phạm Đức Ấn thực hiện nghi thức đánh trống Khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Ngân hàng

Tăng chất lượng thực chất, uy tín học thuật

Từ đó, Thống đốc Phạm Đức Ấn yêu cầu Học viện Ngân hàng tiếp tục chuyển mạnh tư duy quản lý sang quản trị; lấy chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học làm thước đo; tiếp tục tinh gọn, hoàn thiện mô hình tổ chức, tối ưu hóa các thủ tục hành chính, nâng cao vai trò, thẩm quyền, tính chủ động của các khoa, phòng, tổ bộ môn, đơn vị trực thuộc và giáo viên; chuyển đổi số triệt để và ứng dụng khoa học công nghệ trong các khâu, các quy trình của công tác giảng dạy và học tập.

Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học chất lượng cao chính là tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Học viện, vừa là lực lượng trực tiếp đào tạo sinh viên, học viên, vừa là đi đầu trong nghiên cứu khoa học. Vì vậy, Học viện phải tạo môi trường cũng như đề ra các yêu cầu để bản thân mỗi thầy, cô giáo, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ, phải giữ vững được đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ và cập nhật thực tiễn, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật ở trong nước, nước ngoài, nhất là trong điều kiện, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thách thức, biến động khó lường, chưa có tiền lệ, khoa học công nghệ biến đổi, phát triển một cách nhanh chóng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn đã trao tặng 10 học bổng đặc biệt ngành Ngân hàng cho các em sinh viên Học viện Ngân hàng

Học viện cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển người học, lấy người học làm trung tâm. Công tác giảng dạy không chỉ hướng dẫn, truyền cảm hứng cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu một cách trung thực, nghiêm túc; xây dựng năng lực tư duy tiếp cận xử lý vấn đề thực tiễn đặt ra cho sinh viên, người học, chứ không phải chỉ truyền đạt kiến thức một cách đơn thuần; tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành gắn với nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của ngành Ngân hàng; cần đặc biệt chú trọng những lĩnh vực đang và sẽ định hình trong tương lai của ngành như: Ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, tài chính xanh, quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Đào tạo phải gắn liền với thực tiễn. Học viện cần tăng cường hợp tác với các vụ, cục Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp để người học được tiếp cận thực tiễn ngay trong quá trình học tập.

Đồng thời, cần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực phát triển của Học viện; tập trung phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nâng cao chất lượng công bố quốc tế, tăng cường nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và công nghệ. Đối với trí tuệ nhân tạo, phải chủ động làm chủ công nghệ, nhưng sử dụng công nghệ có trách nhiệm, đảm bảo đạo đức học thuật, an toàn dữ liệu và tính trung thực trong nghiên cứu và giảng dạy.

Trong hợp tác quốc tế, Học viện cần chuyển mạnh từ hợp tác theo sự kiện sang hợp tác có chiều sâu, có sản phẩm và giá trị lâu dài; tập trung vào đồng đào tạo, đồng nghiên cứu, trao đổi giảng viên, sinh viên, chuyên gia và phát triển các chương trình đạt chuẩn quốc tế. Việc tham gia các bảng xếp hạng quốc tế là một động lực để Học viện phấn đấu, nhưng không phải mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu quan trọng hơn là chất lượng thực chất, uy tín học thuật và năng lực đóng góp của Học viện cho ngành Ngân hàng và xã hội.

Đại diện Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng nhận học bổng và quà tặng từ lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức dành cho sinh viên Học viện Ngân hàng

Đồng thời, phát triển Học viện theo hướng hiện đại, chủ động, tự chủ và bền vững. Học viện cần chủ động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường tự chủ tài chính đi đôi với trách nhiệm công khai, minh bạch và kỷ luật tài chính; tiếp tục đầu tư có trọng điểm các cơ sở vật chất, hạ tầng số, phòng học, phòng nghiên cứu, các điều kiện phục vụ cho người học.

“Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là sinh viên có bằng tốt nghiệp mà sau khi tốt nghiệp các bạn có năng lực làm việc ngay, có khả năng thích ứng, có bản lĩnh nghề nghiệp và có trách nhiệm với xã hội”, Thống đốc Phạm Đức Ấn khẳng định.

Thống đốc Phạm Đức Ấn cùng các đại biểu tham quan Hội trại nhân kỉ niệm 65 năm thành lập Học viện Ngân hàng

Với các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, Thống đốc Phạm Đức Ấn kỳ vọng các bạn với bầu máu nóng của tuổi trẻ, hãy thể hiện sự đam mê, khát vọng khám phá, chinh phục tri thức để trở thành một trong những thành viên có đóng góp tích cực cho sự nghiệp của ngành Ngân hàng sau này.

Tại Lễ Khai giảng, Thống đốc Phạm Đức Ấn đã trao tặng Học bổng đặc biệt ngành Ngân hàng; đại diện Ngân hàng Nhà nước, Học viện Ngân hàng trao Học bổng ngành Ngân hàng; đại diện Lãnh đạo Học viện Ngân hàng cũng trao khen thưởng thủ khoa tuyển sinh và thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2026. Đồng thời, Đại diện Ban lãnh đạo Học viện Ngân hàng nhận học bổng từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức trong nước và quốc tế dành cho sinh viên Học viện Ngân hàng.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng: