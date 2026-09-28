Hội Khuyến học thành phố Hà Nội: Bồi đắp mạch nguồn hiếu học của Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Bằng sự kiên trì, đổi mới phương thức hoạt động và huy động tối đa sức mạnh cộng đồng, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội không chỉ làm tròn sứ mệnh tiếp sức nhân tài, mà còn góp phần quan trọng đưa Thủ đô chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO - nơi mỗi mái trường đều trở thành một không gian học tập hạnh phúc thực chất.

Mạng lưới rộng khắp, khơi thông nguồn lực xã hội

Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ 2020-2026, dấu ấn rõ nét nhất của các cấp Hội Khuyến học Hà Nội chính là sự lớn mạnh vượt bậc về quy mô tổ chức và sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất hay điều kiện kiêm nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, Hội đã phát triển mới hơn 691 nghìn hội viên.

Hoạt động biểu dương Gương học tập tiêu biểu năm 2026 do Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức. Ảnh: Hội Khuyến học HN

Tính đến trước thời điểm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (1-7-2025), toàn thành phố đã quy tụ gần 2 triệu hội viên (chiếm 23,59% dân số), sinh hoạt tại 6.844 chi hội và 15.300 ban khuyến học ở khắp các dòng họ, thôn xóm, tổ dân phố, cơ quan và trường học.

Đặc biệt, phong trào khuyến học Thủ đô luôn gắn liền với vai trò tiên phong của người đảng viên. Với 253.410 đảng viên tham gia sinh hoạt hội (đạt tỷ lệ 52,64% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Thành phố), công tác khuyến học đã trở thành nhiệm vụ chính trị gắn chặt với cơ sở theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 23-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Không dừng lại ở những con số tổ chức, hiệu quả thiết thực của Hội được minh chứng sống động qua công tác vận động nguồn lực xã hội hóa. Suốt nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp trao thưởng hơn 570 tỷ đồng cho trên 600 nghìn lượt tập thể, cá nhân. Nguồn quỹ bình quân đạt 55.000 đồng/người dân không chỉ kịp thời nâng bước học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khích lệ các tài năng trẻ đoạt giải quốc gia, quốc tế, mà còn tôn vinh người lao động sáng tạo trong lao động sản xuất.

Từ tiêu chí "Đơn vị học tập" đến câu chuyện "Trường học hạnh phúc"

Một trong những thước đo chất lượng của phong trào khuyến học chính là việc hiện thực hóa các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, các chỉ tiêu này trên địa bàn Hà Nội đều đạt và vượt mức định hướng của Trung ương: “Đơn vị học tập” đạt 95,71%, “Cộng đồng học tập” đạt 82,47%, “Gia đình học tập” đạt 75,02%, và tỷ lệ “Công dân học tập” đạt kỹ năng số là 62,53%.

Tuy nhiên, giá trị nhân văn của khuyến học và xây dựng xã hội học tập không chỉ nằm ở những tỷ lệ phần trăm khô cứng trên bảng báo cáo, mà đơm hoa kết trái ngay trong từng lớp học, từng nụ cười của con trẻ. Minh chứng sinh động nhất cho một “Đơn vị học tập” giàu sức sống chính là mô hình trường học hạnh phúc - nơi tinh thần khuyến khích, nâng đỡ tài năng và rèn giũa nhân cách diễn ra mỗi ngày.

Em Nguyễn Trí Đạt (học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Phương Mai) cùng các trang viết xúc động và những khoảnh khắc đẹp trong bài dự thi "Trường học hạnh phúc" năm 2026 - minh chứng sinh động cho giá trị nuôi dưỡng, vun đắp yêu thương của phong trào khuyến học Thủ đô.

Trong bài dự thi viết “Trường học hạnh phúc - Mùa 2 năm 2026” với tác phẩm “Dấu ấn thời gian - Yêu thương đong đầy”, em Nguyễn Trí Đạt, học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Phương Mai, đã nắn nót viết nên những dòng tâm sự lay động: “Hạnh phúc đôi khi rất giản dị: Là buổi sáng được bố mẹ đưa đến trường, là tiếng chào thân thương của cô giáo, là những nụ cười của bạn bè, những giờ học nhiều niềm vui”. Đạt nhớ mãi ngày đầu vào lớp 1, em nhút nhát đứng khóc ngoài cửa lớp và chính cái ôm chầm dỗ dành của cô hiệu trưởng đã xua tan mọi nỗi sợ hãi. Rồi những lời khích lệ bền bỉ của cô tổng phụ trách đội đã giúp cậu bé rụt rè ngày nào dám thử sức với bóng rổ, tham gia Đội nghi lễ nhà trường, tự tin gặt hái giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và cùng các bạn nâng cao chiếc cúp thể thao học đường.

Thông điệp của Trí Đạt ở ngưỡng cửa cuối cấp tiểu học: “Học tập trong hạnh phúc - Trưởng thành trong yêu thương” chính là câu trả lời tròn vẹn cho mục tiêu mà các phong trào khuyến học Thủ đô hướng tới. Khuyến học chính là cùng ngành giáo dục kiến tạo một môi trường an toàn, tôn trọng và giàu lòng trắc ẩn để mỗi đứa trẻ đều được thắp sáng ước mơ và tự tin tỏa sáng.

Chính sự chuyển động từ nền tảng gốc rễ ấy đã tạo tiền đề pháp lý và thực tiễn vững chắc để Hội Khuyến học Hà Nội chủ động tham mưu UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO. Ngày 4-12-2025 ghi dấu mốc son tự hào khi Thủ đô Hà Nội chính thức được công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”. Ghi nhận những đóng góp bền bỉ đó, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2022) cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen cao quý của Trung ương và thành phố.

Thích ứng linh hoạt trước mô hình quản trị mới

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, chặng đường vừa qua cũng đặt ra không ít phép thử. Từ ngày 1-7-2025, khi Thủ đô vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp Hội đối mặt với bài toán sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy cơ sở. Hiện toàn thành phố đã có 62/126 xã, phường thành lập tổ chức Hội (đạt 49,21%). Đặc biệt, năng lực chuyển đổi số của Hội ghi nhận bước tiến nhảy vọt. Việc phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội tập huấn quản lý mô hình công dân học tập và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 750 cán bộ cơ sở khẳng định rõ quyết tâm hiện đại hóa phong trào của tổ chức Hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Tâm huyết - Sáng tạo - Hiệu quả”. Hội đặt ra hệ thống chỉ tiêu cụ thể: Phủ kín 100% tổ chức Hội tại các xã, phường; tỷ lệ hội viên đạt trên 25% dân số; tỷ lệ “Công dân học tập” và người dân có kỹ năng số đều đạt trên 70%; phấn đấu nâng mức Quỹ Khuyến học bình quân lên trên 60.000 đồng/người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, hai hướng đi đột phá sẽ được tập trung nguồn lực. Đó là đẩy mạnh “khuyến học số”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa AI vào công tác điều hành, thí điểm mô hình “Chi hội Khuyến học số”, “Đơn vị Khuyến học số” tiến tới xây dựng “Hội Khuyến học xã, phường số”. Cùng với đó là khởi xướng phong trào “khuyến học xanh”: Gắn việc học tập suốt đời với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, lan tỏa “Tư duy xanh - Lối sống xanh - Kỹ năng xanh” trong từng nếp nhà, trường học và khu dân cư.

Hiếu học là truyền thống, là căn cốt làm nên bản sắc văn hóa ngàn năm của Thăng Long - Hà Nội. Tiếp nối mạch nguồn quý báu ấy, bằng ngọn lửa nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở, sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục là nhịp cầu vững chắc nâng bước thế hệ tương lai, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.