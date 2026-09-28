Trung Sơn tổ chức Ngày hội tuyên truyền pháp luật trong thanh niên

Các em học sinh được tuyên truyền, phổ biến các luật về an toàn giao thông.

Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy; nhận diện những nguy cơ, tác hại của ma túy cũng như cách phòng tránh, xử lý trước các tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Bên cạnh đó, chương trình diễn ra sôi nổi với phần giao lưu, trắc nghiệm kiến thức, các tiểu phẩm tuyên truyền trực quan; tập huấn những kỹ năng lái xe an toàn.

Tập huấn, trang bị những kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh trường THPT Trung Sơn.

Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên trường THPT Trung Sơn.

Tỉnh đoàn trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Trung Sơn.