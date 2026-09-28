Trung Sơn tổ chức Ngày hội tuyên truyền pháp luật trong thanh niên
Sáng 28-9, tại trường THPT Trung Sơn, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công ty TNHH Linh Lực tổ chức Chương trình Ngày hội tuyên truyền pháp luật về luật giao thông đường bộ và phòng chống ma tuý trong thanh niên năm 2026.
Tại chương trình, các em học sinh được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy; nhận diện những nguy cơ, tác hại của ma túy cũng như cách phòng tránh, xử lý trước các tình huống có thể xảy ra trong thực tế. Bên cạnh đó, chương trình diễn ra sôi nổi với phần giao lưu, trắc nghiệm kiến thức, các tiểu phẩm tuyên truyền trực quan; tập huấn những kỹ năng lái xe an toàn.
Dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên trường THPT Trung Sơn.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202609/trung-son-to-chuc-ngay-hoi-tuyen-truyen-phap-luat-trong-thanh-nien-7126337/