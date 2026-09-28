IOAA 2026: Học sinh Việt Nam tự tin tranh tài, học hỏi bạn bè quốc tế

320 thí sinh tranh tài tại IOAA 2026. Ảnh: BTC

Đội tuyển Việt Nam bước vào ngày thi với quyết tâm đạt kết quả cao, đồng thời xác định đây là cơ hội cọ xát, học hỏi từ bạn bè quốc tế.

Tự tin tranh tài

Ngày 28-9, tại Đại học Phenikaa, 320 thí sinh của 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội tuyển, chính thức bước vào các nội dung thi của kỳ thi Olympic thiên văn học và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026).

Bài thi lý thuyết diễn ra từ 7h30 đến 12h30, được xem là một trong những nội dung có yêu cầu cao về kiến thức và khả năng vận dụng của thí sinh.

Ngày 28-9, thí sinh thi nội dung đầu tiên của kỳ thi. Ảnh: BTC

Đây là ngày thi chính thức đầu tiên sau khi các đoàn hoàn thành những hoạt động chuẩn bị và làm quen với lịch trình tại Hà Nội. Với đội tuyển Việt Nam, 10 học sinh thuộc 2 đội tuyển được lựa chọn từ các trường trung học phổ thông trên cả nước bước vào kỳ thi với sự chuẩn bị toàn diện, tâm lý chủ động và quyết tâm đạt kết quả cao.

Trước giờ thi, em Bùi Nguyễn Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, em có chút hồi hộp nhưng cũng rất háo hức khi bước vào kỳ thi. Với Quân, IOAA 2026 không chỉ là dịp thử sức ở một sân chơi học thuật lớn mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu và học hỏi thêm kiến thức thiên văn từ bạn bè quốc tế.

Từng có học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam tham dự IOAA trong nhiều năm, Quân cho biết thành tích của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm 2025 ở Ấn Độ, trong đó có Huy chương vàng, là động lực để các thành viên tiếp tục cố gắng. “Em cố gắng làm bài tốt nhất, giữ tâm lý vững vàng để có kết quả thật tốt, mang về thành tích cao nhất”, Quân chia sẻ.

Bên cạnh mục tiêu thi đấu, Quân cho rằng việc Việt Nam lần đầu đăng cai IOAA tạo điều kiện để học sinh trong nước trực tiếp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và nghiên cứu với bạn bè quốc tế. Qua các nội dung thi và hoạt động chung, học sinh Việt Nam có thể học hỏi thêm cách tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm học tập cũng như niềm đam mê thiên văn từ học sinh các nước.

Tinh thần thi đấu gắn với học hỏi cũng là điều được các thí sinh Việt Nam xác định trong lần đầu nước ta đăng cai IOAA. Với các em, kết quả thi là mục tiêu quan trọng, nhưng quá trình cọ xát với những học sinh có cùng niềm yêu thích thiên văn, vật lý thiên văn đến từ nhiều quốc gia cũng là cơ hội để mở rộng kiến thức và kinh nghiệm.

Đáp ứng yêu cầu của kỳ thi quốc tế

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-9 đến 5-10, do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai kỳ thi, quy tụ khoảng 320 thí sinh của 67 đội tuyển.

Theo lịch trình, sau bài thi lý thuyết ngày 28-9, thí sinh được giới thiệu về kính thiên văn và chuẩn bị cho phần thi quan sát, thực hành. Ngày 29-9, các em thi đồng đội và thi kính thiên văn; trong trường hợp cần thiết, phần thi kính thiên văn có lịch dự phòng vào sáng 30-9.

Nhà chiếu hình vũ trụ được xây dựng tại Đại học Phenikaa. Ảnh: BTC

Ngày 30-9, thí sinh tiếp tục các hoạt động chuyên môn, trong đó có nội dung trình chiếu tại Nhà chiếu hình. Ngày 1-10, các em thực hiện bài thi phân tích dữ liệu từ 8h đến 12h. Ngày 2-10, thí sinh tiếp tục bài thi trình chiếu tại Nhà chiếu hình từ 7h30 đến 14h30, sau đó tham dự đêm giao lưu văn hóa từ 16h30 đến 22h.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, ngày 3-10, các đoàn tham quan Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và làng gốm Bát Tràng. Lễ bế mạc IOAA 2026 diễn ra chiều 4-10; các đoàn rời Hà Nội ngày 5-10.

Để tổ chức một kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu cao về chuyên môn và điều kiện kỹ thuật, Hà Nội đã triển khai nhiều phần việc, từ phương án tổ chức, cơ sở vật chất, kỹ thuật đến an ninh, y tế, hậu cần, đón tiếp, hỗ trợ các đoàn quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức IOAA 2026 cho rằng, việc đăng cai kỳ thi là dịp để Hà Nội tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi khoa học, hợp tác quốc tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và mến khách tới bạn bè quốc tế.

Đại học Phenikaa là địa điểm chính diễn ra các hoạt động của kỳ thi. Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhà trường đã đầu tư xây dựng Nhà chiếu hình vũ trụ, mua sắm 70 kính thiên văn phục vụ các nội dung thi và chuẩn bị đội ngũ kỹ thuật viên.

Hơn 100 sinh viên đã tham gia lớp tập huấn về thiên văn, kính thiên văn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Trong số này, 70 sinh viên được tuyển chọn để hỗ trợ kỳ thi. Các kỹ thuật viên được tập huấn về yêu cầu chuyên môn, thời gian thực hiện nhiệm vụ, phạm vi hỗ trợ thí sinh và những nội dung cần kiểm tra trong quá trình thi.

Đây là khâu chuẩn bị quan trọng bởi các nội dung quan sát và thực hành với kính thiên văn đòi hỏi thiết bị, kỹ thuật viên cũng như quy trình vận hành đáp ứng yêu cầu của kỳ thi. Cùng với lực lượng kỹ thuật viên, đội ngũ tình nguyện viên cũng được chuẩn bị về nhiệm vụ, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống để hỗ trợ các đoàn trong suốt thời gian tham dự.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thành Huy, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ, việc phối hợp cùng thành phố Hà Nội tổ chức IOAA 2026 vừa là vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm đối với nhà trường. Đại học Phenikaa đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu tổ chức kỳ thi.

Những trải nghiệm tại IOAA 2026 không chỉ thể hiện qua kết quả thi, mà còn giúp học sinh Việt Nam có cơ hội giao lưu quốc tế ngay tại Hà Nội, học hỏi và rèn luyện thêm kiến thức, kỹ năng.

Một số hình ảnh hoạt động của tiểu ban chuyên môn IOAA 2026: