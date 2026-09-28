Ông Lương Hoàng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lương Hoàng Thái sinh năm 1973; quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Thái từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); Vụ trưởng, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương; Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương./.