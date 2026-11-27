Du khách tắm biển ở khu du lịch Mũi Nai (Ảnh: THANH DŨNG)

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt 2.164.418 lượt, tăng mạnh 56,0% so với cùng kỳ và vượt 2,1% kế hoạch năm; tổng thu từ du lịch ước đạt trên 63.063 tỷ đồng (tăng 38,1% so với cùng kỳ, đạt 90,1% kế hoạch năm).

Riêng tháng 10/2026, tỉnh đón khoảng 1.586.959 lượt khách (tăng 12,0%), trong đó khách quốc tế đạt 223.800 lượt (tăng 50,8%), mang về nguồn thu ước đạt trên 5.141 tỷ đồng (tăng 37,8%).

Trong cơ cấu sức hút chung của địa phương, Đặc khu Phú Quốc tiếp tục giữ vai trò đầu tàu du lịch biển, lũy kế 10 tháng năm 2026, Phú Quốc ước đón 9.246.686 lượt khách (tăng 30,4% so với cùng kỳ, vượt 8,8% kế hoạch năm), riêng khách quốc tế đạt 2.146.416 lượt (tăng 59,4%, vượt 6,4% kế hoạch năm) và tổng thu đạt 50.326 tỷ đồng (tăng 46,9%, vượt 10,6% kế hoạch năm).

Song song với du lịch biển đảo, khu vực Khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế vẫn là điểm đến văn hóa, tâm linh thu hút đông đảo du khách hành hương, chiêm bái.

Lân sư rồng diễu phố trong mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (Ảnh: THANH DŨNG)

Bên cạnh đó, các sự kiện văn hóa-lễ hội quy mô như Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2026) tại phường Rạch Giá kết hợp Ngày hội Du lịch, Ẩm thực và Hội chợ xúc tiến, thương mại sản phẩm OCOP đã tạo thêm điểm nhấn thu hút cộng đồng và du khách.

Thế mạnh nổi bật của An Giang nằm ở sự giao thoa đa dạng của các không gian sinh thái và văn hóa: Có biển đảo, có núi non, có ao đầm, có sông Cửu Long và cửa khẩu quốc tế vùng biên giới mở rộng kết nối.

Tại phường Hà Tiên – sau sáp nhập được xác định là một trong 5 đô thị động lực của tỉnh, lợi thế du lịch được bồi đắp từ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc hòa quyện cùng đời sống lâu đời của cộng đồng người Kinh, Hoa, Khmer. Chính sự cộng cư này đã tạo nên kho tàng văn hóa và ẩm thực phong phú, mang sắc thái riêng.

Ông Phạm Khắc Phara, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Tiên chia sẻ, Hà Tiên giáp biển Tây Nam nhưng biển nông vì thế rất khó phát triển nghề nuôi biển công nghiệp cao như các vùng biển khác.

Các bạn trẻ từ các tỉnh, thành phố đến Hà Tiên ngắm biển trời. (Ảnh: THANH DŨNG)

Nhưng vì thế, biển Hà Tiên lại xanh biếc và bãi cát trắng hấp dẫn du khách. Hà Tiên sẽ tận dụng thế mạnh này kết hợp danh lam thắng cảnh đã có để phát triển du lịch. Ngoài ra, sau sáp nhập, xứ biển Hà Tiên và vùng Núi Sam cùng dãy Thất Sơn kết nối nhau qua trục Quốc lộ N1 tạo điều kiện cho liên kết phát triển du lịch trong mùa cao điểm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Hà Tiên chú trọng phát huy giá trị các khu danh thắng, di tích cấp quốc gia như Mũi Nai, núi Thạch Động, Đá Dựng với vẻ đẹp tự nhiên cuốn hút, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng cho quần thể di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia núi Bình San gắn với Đền thờ, Lăng Mặc Cửu và chùa Phù Dung.

Việc gìn giữ và tôn tạo các cụm di tích – danh thắng này giúp Hà Tiên khẳng định vị thế điểm đến vừa có chiều sâu lịch sử, vừa giàu sức hút cảnh quan. Ông Trần Văn Bằng, Chủ tịch Nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên chia sẻ, đất trời Hà Tiên mở hội trong tháng Giêng kéo dài đến tháng 5 âm lịch, khi đó du khách đến rất đông. Nhờ đó, mà các thành viên trong nghiệp đoàn có nguồn thu ổn định.

Ở một sắc thái khác, Khu du lịch Cồn Én thuộc xã Cù Lao Giêng nằm giữa sông Tiền mang đến trải nghiệm du lịch sinh thái sông nước đặc trưng của miền Tây. Với diện tích 6,7ha, Cồn Én khai thác không gian mở hướng ra mặt sông nhằm tạo sự thoáng đãng, thư thái cho du khách.

Tại đây, hệ thống nhà hàng bố trí các chòi lá dọc bờ sông phục vụ những món đặc sản đậm chất sông nước, miệt vườn như tôm, cua, ốc, cá sông, cá đồng. Du khách có thể lên tháp quan sát cao 26m để thu trọn toàn cảnh khu du lịch và ngắm hoàng hôn buông trên sông, hoặc tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm bãi tắm sông mang phong cách tắm biển độc đáo.

Dù còn khá non trẻ, nhưng khu du lịch giữa sông nước này đã được du khách quan tâm. Du khách đến Cồn Én hiện chia sẻ cảm nhận và tương tác chủ yếu qua các nền tảng số như Fanpage, TikTok, Facebook và Google Map – phản ánh thói quen trải nghiệm và lan tỏa điểm đến của du khách hiện đại.

Du khách tắm sông ở Khu du lịch Cồn Én. (Ảnh: THANH DŨNG)

Không dừng lại ở khai thác điểm đến đơn lẻ, du lịch An Giang đang đẩy mạnh liên kết tuyến và mở rộng không gian kết nối. Việc khảo sát, đề xuất định hướng phát triển du lịch theo chuỗi liên kết Châu Đốc qua Quốc lộ N1-Hà Tiên-Phú Quốc kết nối với điểm du lịch Hòn Phụ Tử (xã Kiên Lương), mở ra triển vọng hình thành các hành trình trải nghiệm đa dạng hơn, kết nối hài hòa giữa tâm linh, biên giới, đô thị biển và đảo ngọc.

Một góc Hòn Phụ Tử xã Kiên Lương (Ảnh: THANH DŨNG)

Ngành du lịch An Giang chú trọng củng cố nền tảng chuyên nghiệp và hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 1.174 cơ sở lưu trú với 39.289 phòng (trong đó có hệ thống khách sạn từ 1 đến 5 sao cùng hàng trăm cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch), 142 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành được cấp phép và 686 thẻ hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động.

Công tác chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh thông qua số hóa dữ liệu du lịch, xây dựng ảnh 360 độ quảng bá điểm đến (như Cồn Én), vận hành các kênh thông tin số (Zalo OA, Tammi OA, mạng xã hội...) và triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, trải nghiệm du khách.

Trong định hướng, đến năm 2030, An Giang phấn đấu đón hơn 57 triệu lượt khách. Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều đề án, quy hoạch và cơ chế chính sách đang được triển khai đồng bộ, du lịch An Giang đang đứng trước cơ hội khẳng định bản sắc riêng.

Cùng với đó, sự đồng bộ của hạ tầng, chuyển đổi số, du lịch An Giang hoàn toàn có thể bứt phá mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế thiết thực và trải nghiệm đáng nhớ cho mỗi du khách đặt chân tới.