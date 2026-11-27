Ai yêu thích thơ Hồ Xuân Hương hẳn đều nhớ câu: Ba hồi triêu mộ chuông gầm sóng/ Một vũng tang thương nước lộn trời (Đài khán xuân). Thế nhưng trong bài “minh” khắc trên quả chuông nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, GS. Vũ Khiêu lại viết là “ba hồi chiêu mộ”(*). Phải chăng đã có lỗi văn bản, “triêu mộ” bị chép lầm thành “chiêu mộ”? Thực ra không phải vậy. Trong sách Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam (NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2004), GS. Vũ Khiêu đã giải thích như sau: “Ba hồi chiêu mộ nói lên ba hồi chuông vào buổi sáng và buổi chiều (chiêu là buổi sáng, mộ là buổi chiều)”.