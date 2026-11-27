Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5/12/1945 - 5/12/2026).

Khai trương cửa hàng phát hành sách tại Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Minh Chi

Tại Hà Nội, bên cạnh các điểm phát hành sách tại số 6/86 Duy Tân (phường Cầu Giấy); Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 12, phường Cửa Nam); số 24 Quang Trung (phường Cửa Nam), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khai trương cửa hàng sách thứ tư tại số 32 Tô Hiệu (phường Hà Đông).

Tại tỉnh Hà Tĩnh, nhà xuất bản khai trương Cửa hàng sách Bắc miền Trung tại số 190 Nguyễn Huy Tự (phường Thành Sen).

Khai trương cửa hàng phát hành sách tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Hải

Các cửa hàng sách giới thiệu, cung cấp các xuất bản phẩm về chính trị, lý luận, pháp luật, lịch sử, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác, tạo thêm địa chỉ để cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, các cơ quan, đơn vị và bạn đọc trên địa bàn tiếp cận, lựa chọn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu.

Nhà xuất bản đã tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức hệ thống chính trị, cơ sở giáo dục và bạn đọc tại địa phương, đồng thời, phát huy các nguồn lực, điều kiện và lợi thế của địa bàn để mở rộng và phát triển hoạt động phát hành sách lý luận, chính trị ổn định, hiệu quả.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Minh Chi

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, thời gian qua, nhà xuất bản đã từng bước mở rộng mạng lưới phát hành tại nhiều địa phương trên cả nước, từ Bắc vào Nam.

Hiện nay, nhà xuất bản có hệ thống các chi nhánh, trung tâm phát hành và nhà sách ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nha Trang, Cần Thơ. Việc khai trương các cửa hàng sách tại Hà Nội và Hà Tĩnh đánh dấu bước phát triển mới trong công tác phát hành sách của đơn vị, tăng cường gắn bó với địa phương, nắm bắt nhu cầu thực tiễn và phục vụ tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Các đại biểu tham quan cửa hàng sách mới. Ảnh: Minh Chi

PGS.TS Vũ Trọng Lâm mong muốn các cửa hàng sách không chỉ là địa điểm giới thiệu và phát hành xuất bản phẩm, mà sẽ từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa, một không gian đọc và lan tỏa tri thức của nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển văn hóa đọc, tinh thần tự học và học tập suốt đời.

Theo Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, mỗi cán bộ, nhân viên các cửa hàng sách cần tập trung tìm hiểu nhu cầu của từng nhóm đối tượng độc giả, nâng cao chất lượng tư vấn và phục vụ nhân dân, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, tạo được niềm tin và sự gắn bó lâu dài với bạn đọc.

Các cửa hàng sách cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, trường học trên địa bàn để tổ chức giới thiệu sách, tọa đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm, trưng bày, triển lãm và các hoạt động khuyến đọc; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá và phát hành sách; tăng cường phát hành sách trên các các nền tảng số, mở rộng khả năng kết nối và phục vụ bạn đọc, phù hợp với định hướng phát triển hiện đại của nhà xuất bản.

Nhân dịp khai trương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật triển khai chương trình ưu đãi dành cho bạn đọc đến tham quan hai cửa hàng mới tại Hà Nội và Hà Tĩnh với mức giảm giá 20% đối với sách được giới thiệu tại sự kiện và tặng cuốn sách“Truyện Kiều” cho mỗi khách.