Trao quyết định công nhận Điểm du lịch Hòn Phụ Tử

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 26.10.2026 của UBND tỉnh An Giang về việc công nhận Điểm du lịch Hòn Phụ Tử, ấp Hòn Trẹm, xã Kiên Lương.

Nằm cách trung tâm hành chính xã Kiên Lương khoảng 18km, Hòn Phụ Tử có vị trí thuận lợi trong kết nối với các điểm tham quan, di tích, danh thắng trên địa bàn và khu vực ven biển phía Tây Nam của tỉnh An Giang. Nơi đây nổi bật với cảnh quan núi đá vôi, biển, đảo, hang động cùng những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc sắc.

Hòn Phụ Tử được xem là một trong những danh thắng tiêu biểu của khu vực Hòn Chông - Kiên Lương, có giá trị đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên và văn hóa, lịch sử. Cùng với Bãi Dương và Chùa Hang, Hòn Phụ Tử thuộc cụm di tích, danh thắng Hòn Chông được Bộ Văn hóa công nhận là di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 100-VH/QĐ ngày 21.01.1998.

Trong phạm vi điểm du lịch có nhiều tài nguyên nổi bật như: Hòn Phụ Tử - biểu tượng cảnh quan của vùng biển Kiên Lương; Chùa Hang (Hải Sơn Tự) với giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng; hệ thống núi đá vôi, hang động và cảnh quan ven biển; Động Kim Cương, Hang Giếng Tiên cùng không gian biển, đảo và hệ sinh thái đặc trưng của vùng Hòn Chông.

Đặc biệt, quần thể Chùa Hang - Hòn Phụ Tử còn là điểm đến văn hóa, tâm linh nổi tiếng. Hải Sơn Tự nằm trong lòng núi đá, tạo nên không gian kiến trúc độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái. Sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và không gian tâm linh đã tạo nên nét hấp dẫn riêng, góp phần khẳng định vị thế của Hòn Phụ Tử trên bản đồ du lịch vùng biển Tây Nam.

Với những lợi thế sẵn có, Hòn Phụ Tử có nhiều điều kiện để phát triển đa dạng sản phẩm du lịch như tham quan danh thắng, du lịch sinh thái, du lịch biển, khám phá hang động, trải nghiệm thiên nhiên và du lịch văn hóa - tâm linh. Đây cũng là cơ sở để địa phương tăng cường kết nối Hòn Phụ Tử với các điểm đến khác, hình thành những sản phẩm và hành trình du lịch đặc trưng của vùng Hòn Chông - Kiên Lương.

Việc được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch không chỉ khẳng định giá trị và tiềm năng của danh thắng Hòn Phụ Tử mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và khai thác tài nguyên du lịch. Qua đó, góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.