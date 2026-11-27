Hà Nội là điểm đến thứ 16 của Hermès in the Making - triển lãm quốc tế đưa công chúng hiểu thêm về tinh hoa chế tác thủ công của Pháp và những bí quyết được các nghệ nhân nhiều thế hệ của Hermès gìn giữ. Triển lãm này gây chú ý từ sớm, khi chỉ mới có phần tường bao được dựng nên. Dân mạng đều tò cách một thương hiệu xa xỉ tổ chức triển lãm sẽ khác biệt ra sao và có gì bên trong nơi này, ngoài việc trưng bày các sản phẩm đắt đỏ chỉ dành cho giới thượng lưu?

Triển lãm của Hermès gây sốt khi mới chỉ "lên đèn" thi công.

Triển lãm của Hermès quy tụ nghệ nhân đến từ gần 10 ngành nghề của thương hiệu này. Họ sẽ trực tiếp giới thiệu những kỹ thuật thủ công làm nên các vật phẩm có thể lưu lại cho nhiều thế hệ, phương thức sửa chữa và tiếp tục sử dụng theo thời gian.

Bên cạnh việc quan sát các công đoạn chế tác, khách tham quan còn có thể tham gia các buổi hội thảo, workshop, hoạt động tương tác và thưởng thức phim ngắn được bố trí xuyên suốt triển lãm.

Sự kiện mở cửa từ ngày 27/11 đến 6/12 (tạm đóng cửa ngày 30/11), hoạt động từ 10h30 đến 19h. Triển lãm nằm tại sân khấu trung tâm Công viên Thống Nhất (cổng Trần Nhân Tông).

Những vị khách đầu tiên trải nghiệm tại triển lãm của Hermès bắt đầu "xả source" trên Threads.

Bên trong triển lãm của Hermès. - Ảnh: Tam Sơn/Hermès

Một số bình luận của dân mạng:

"Không có tiền mua nên tôi sẽ đi xem họ làm gì để tạo nên mấy đồ xa xỉ dành cho giới tinh hoa đó."

"Vậy là không chỉ trưng bày đúng không?"

"Trông bên ngoài đã thấy sang cả một góc rồi."

"Ai thích thủ công thì nên đi nha, xem các nghệ nhân chế tác cũng thú vị lắm đó."

"Sinh viên khoa Pháp trường Đại học Hà Nội đi dịch cho nghệ nhân nên không lo xem không hiểu gì nha mọi người".