Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 5 tỉnh trong Cụm thi đua Nam bộ.

Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Thập.

Đoàn đến viếng Nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập tại Khu di tích lịch sử Nam Kỳ khởi nghĩa, xã Long Hưng. Tại đây, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Thập - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào phụ nữ Việt Nam.

Đoàn nghe thuyết minh, tham quan các hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Thập.

Sau lễ dâng hương, đoàn nghe thuyết minh, tham quan các hình ảnh, tư liệu, hiện vật giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Thập. Ghi sổ lưu niệm tại nhà thờ, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định thế hệ phụ nữ hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp nối những giá trị mà đồng chí Nguyễn Thị Thập và các thế hệ phụ nữ đi trước đã dày công vun đắp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu.

Dịp này, đoàn đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu tại ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng. Tại đây, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn cũng đến thăm bà Phạm Thị Nghĩa (sinh năm 1961), Chi hội trưởng phụ nữ tại Khu phố 1, phường Đạo Thạnh, người có hơn 28 năm gắn bó với công tác Hội. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo, bà Nghĩa vẫn luôn tận tụy, trách nhiệm, tích cực tham gia và đóng góp cho phong trào phụ nữ, hoạt động Hội tại địa phương.

Đoàn ân cần thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu.

Các hoạt động thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của tổ chức Hội đối với các thế hệ phụ nữ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.