Các hoạt động kỷ niệm có chủ đề “Tinh thần Toàn quốc kháng chiến - Sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, thông điệp “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh - Đồng lòng để Tổ quốc hùng cường”. Qua đó, khẳng định tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại của Ngày Toàn quốc kháng chiến; vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/12/2026, tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ khu vực Trung tâm tỉnh (phường Yên Bái). Trước ngày 16/12/2026, tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt, tri ân nhân chứng lịch sử, người có công tiêu biểu tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 400 - 500 đại biểu tham dự.

Cùng với đó, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công tiêu biểu diễn ra từ ngày 05/12 đến ngày 18/12/2026. Công tác rà soát đối tượng được thực hiện kỹ lưỡng, kết hợp với chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, bảo đảm quan tâm đầy đủ, không trùng lặp, bỏ sót đối tượng chính sách.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến trong kỳ sinh hoạt tháng 12/2026; lực lượng vũ trang tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống. Tại các cơ sở giáo dục, các tiết học lịch sử chuyên đề và hoạt động tìm hiểu về Ngày Toàn quốc kháng chiến được tổ chức trong tuần từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2026.

Các cấp bộ Đoàn phát động hành trình “Về địa chỉ đỏ”, tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, ra quân chỉnh trang, vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và di tích lịch sử cách mạng. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền từ ngày 01/12/2026; đồng thời tiếp sóng các chương trình kỷ niệm, nghệ thuật đặc biệt của Trung ương trên kênh VTV1.

Hoạt động văn hóa, trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp gắn với giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh diễn ra tại Bảo tàng, Thư viện tỉnh cơ sở 1 (phường Yên Bái) và cơ sở 2 (phường Cam Đường), khai mạc trước ngày 15/12/2026. Các đội tuyên truyền lưu động, chiếu phim và phục vụ thư viện lưu động cũng tổ chức hoạt động tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 12/2026.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình “Thời khắc tri ân” vào lúc 20 giờ 03 phút ngày 19/12/2026. Tại thời điểm này, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cùng hệ thống truyền thanh cơ sở đồng loạt phát toàn văn Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng thời điểm, lễ thắp nến tri ân diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh và các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các hoạt động kỷ niệm tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, hướng về cơ sở và Nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong triển khai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện để lan tỏa ý nghĩa sự kiện.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tinh thần Toàn quốc kháng chiến tiếp tục được phát huy, trở thành động lực để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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